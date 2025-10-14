Зеленский уволил Хомчака из секретариата СНБО, на его место назначил заместителя начальника Генштаба Острянского

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СНБО. Новым первым заместителем секретаря назначен генерал-майор Евгений Острянский, который ранее занимал должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

С должности первого заместителя секретаря СНБО уволен генерал-полковник Руслан Хомчак.

На его место назначен генерал-майор Евгений Острянский, который до этого занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что Острянский имеет более 30 лет военной службы. Он является специалистом в сфере стратегического планирования и оборонного управления. В СНБО Острянский будет отвечать за военный блок вопросов - координацию деятельности сектора безопасности и обороны, а также подготовку заседаний Ставки Верховного Главнокомандующего.

Напомним, 27 июля 2021 года президент Владимир Зеленский отправил Руслана Хомчака в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него был назначен Валерий Залужный. Хомчак стал первым заместителем секретаря СНБО вместо Михаила Коваля.

