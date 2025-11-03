Полиция Киева проверяет слухи о "маньяке" с молотком на Оболони

В социальных сетях распространяется сообщение о мужчине, который якобы нападает на женщин в темное время суток и бьет их молотком по голове.

В сообщении говорится об 11 пострадавших, однако официального подтверждения этих данных нет, сообщает Цензор.НЕТ.

Полиция Киева проверяет информацию о возможных нападениях в Оболонском районе. Никаких обращений по поводу таких случаев в правоохранительные органы не поступало.

Оперативники уже связались с автором публикации для получения дополнительных сведений.

Пресс-секретарь полиции Анна Страшок в комментарии для ТСН.ua отметила: "Сообщения киевлян в соцсетях о "маньяке" проверялись, полиция с помощью оперативников проверяла также информацию о нападениях в конкретных местах, о которых пишут пользователи, но на данный момент это не нашло никакого подтверждения".

Сообщение о "маньяке" с голубыми волосами

Ранее в украинских СМИ сообщили о том, что в последние дни жители Оболонского района Киева начали сообщать в соцсетях о возможном появлении маньяка, который нападает на женщин с молотком.

Нападающий якобы забирает у жертв личные вещи, в частности обувь.

По неподтвержденным данным, в районе уже насчитывается 11 пострадавших, а нападающий якобы имеет голубые волосы.

В то же время правоохранители призывают доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. В случае наличия каких-либо сведений о событиях следует звонить на спецлинию 102.

