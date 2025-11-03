Поліція Києва перевіряє чутки про "маніяка" з молотком на Оболоні
У соціальних мережах поширюється повідомлення про чоловіка, який нібито нападає на жінок у темну пору доби та б’є їх молотком по голові.
У дописі йдеться про 11 постраждалих, проте офіційного підтвердження цих даних немає, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поліція Києва перевіряє інформацію про можливі напади в Оболонському районі. Жодних звернень щодо таких випадків до правоохоронців не надходило.
Оперативники вже зв’язалися з авторкою публікації для отримання додаткових відомостей.
Речниця поліції Ганна Страшок у коментарі для ТСН.ua зазначила: "Дописи киян у соцмережах про "маніяка" перевірялися, поліція за допомогою оперативників перевіряла також інформацію про напади на конкретних локаціях, про які пишуть користувачі, але станом на зараз це не знайшло жодного підтвердження".
Повідомлення про "маніяка" з блакитним волоссям
Раніше в українських ЗМІ повідомили про те, що протягом останніх днів мешканці Оболонського району Києва почали повідомляти в соцмережах про можливу появу маніяка, який нападає на жінок із молотком.
Нападник нібито забирає у жертв особисті речі, зокрема взуття.
За непідтвердженими даними, у районі вже налічується 11 постраждалих, а нападник нібито має блакитне волосся.
Водночас правоохоронці закликають довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію. У разі наявності будь-яких відомостей про події слід телефонувати на спецлінію 102.
В нього прізвисько "Коля Оболонский".
Недавно з нього зняли цілодобовий домашній арешт, от він і проводить зустрічі з виборцями.