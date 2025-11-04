Ряд аэропортов РФ приостановили работу, некоторые рейсы отменены

В ночь на 4 ноября в нескольких регионах РФ приостановили работу аэропорты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию.

В частности, ограничения ввели на выполнение авиарейсов в Волгоградской области. Не работают аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары.

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Казани и Уфы.

Операция "Ковер": что известно?

"Операция Ковер" (или "Режим "Ковер"") - это чрезвычайная мера в российской авиации, означающая полное закрытие воздушного пространства для гражданских самолетов. Этот режим вводится в ответ на потенциальную угрозу, например, при обнаружении беспилотников. Все воздушные суда, находящиеся в зоне действия режима, должны немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту или покинуть зону.

