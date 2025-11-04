Ряд аэропортов РФ приостановили работу, некоторые рейсы отменены
В ночь на 4 ноября в нескольких регионах РФ приостановили работу аэропорты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию.
В частности, ограничения ввели на выполнение авиарейсов в Волгоградской области. Не работают аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары.
Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Казани и Уфы.
Операция "Ковер": что известно?
"Операция Ковер" (или "Режим "Ковер"") - это чрезвычайная мера в российской авиации, означающая полное закрытие воздушного пространства для гражданских самолетов. Этот режим вводится в ответ на потенциальную угрозу, например, при обнаружении беспилотников. Все воздушные суда, находящиеся в зоне действия режима, должны немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту или покинуть зону.
Уночі 4 листопада у місті Кстово в Нижегородській області Росії прогриміла серія гучних вибухів. Місцеві мешканці заявляють про пожежу на території https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-dron-potsiliv-u-naftopererobnij-zavod-lukojla-roszmi.html нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Відповідні кадри загоряння https://t.me/astrapress/96432 поширюють росЗМІ. Об'єкт знаходиться на відстані близько 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово був під атаками далекобійних дронів.
04 листопада, 2025, 02:Йдеться про помилування криптошахрая.
Президент США Дональд Трамп намагається дистанціюватися від засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао після хвилі критики https://zn.ua/ukr/usa/tramp-pomiluvav-zasnovnika-binance-.html через його помилування. Скандал розгорівся через те, що компанія Чжао мала бізнес-зв'язки з криптопроєктом родини Трампа, https://thehill.com/newsletters/technology/5587298-trump-stirs-controversy-over-binance-pardon/ пише The Hill.
Виступ президента знову привернув увагу до https://zn.ua/ukr/usa/simja-trampa-zarobila-5-miljardiv-pislja-zapusku-kriptovaljuti.html фінансових інтересів його сім'ї у сфері криптовалют - а також до повторюваних заяв самого Трампа про те, що Джо Байден, мовляв, не знав, кого саме помилував наприкінці свого президентського терміну.
В інтерв'ю програмі "60 Minutes", яке вийшло в ефір у неділю, Трамп заявив, що не знає Чжао, відповідаючи на запитання про ймовірну корупцію у зв'язку з діяльністю Binance.