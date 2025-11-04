РУС
Ряд аэропортов РФ приостановили работу, некоторые рейсы отменены

В РФ ввели режим "Ковер": ряд аэропортов временно не работает

В ночь на 4 ноября в нескольких регионах РФ приостановили работу аэропорты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Росавиацию.

В частности, ограничения ввели на выполнение авиарейсов в Волгоградской области. Не работают аэропорты Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Самары.

Временные ограничения на взлет и посадку введены в аэропортах Казани и Уфы.

Операция "Ковер": что известно?

"Операция Ковер" (или "Режим "Ковер"") - это чрезвычайная мера в российской авиации, означающая полное закрытие воздушного пространства для гражданских самолетов. Этот режим вводится в ответ на потенциальную угрозу, например, при обнаружении беспилотников. Все воздушные суда, находящиеся в зоне действия режима, должны немедленно приземлиться в ближайшем аэропорту или покинуть зону.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Курщина осталась без света из-за ударов по подстанции

Автор: 

аэропорт (1540) Удары по РФ (635)
Цей НПЗ входить у ТОП-5 по країні.

Уночі 4 листопада у місті Кстово в Нижегородській області Росії прогриміла серія гучних вибухів. Місцеві мешканці заявляють про пожежу на території https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-dron-potsiliv-u-naftopererobnij-zavod-lukojla-roszmi.html нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Відповідні кадри загоряння https://t.me/astrapress/96432 поширюють росЗМІ. Об'єкт знаходиться на відстані близько 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово був під атаками далекобійних дронів.
04.11.2025 07:08 Ответить
Це гнів казанської божої матері
04.11.2025 08:48 Ответить
ТРАМПА ЗВИНУВАЧУЮТЬ У КОРУПЦІЇ: ЩО СТАЛО ПРИЧИНОЮ

04 листопада, 2025, 02:Йдеться про помилування криптошахрая.

Президент США Дональд Трамп намагається дистанціюватися від засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао після хвилі критики https://zn.ua/ukr/usa/tramp-pomiluvav-zasnovnika-binance-.html через його помилування. Скандал розгорівся через те, що компанія Чжао мала бізнес-зв'язки з криптопроєктом родини Трампа, https://thehill.com/newsletters/technology/5587298-trump-stirs-controversy-over-binance-pardon/ пише The Hill.

Виступ президента знову привернув увагу до https://zn.ua/ukr/usa/simja-trampa-zarobila-5-miljardiv-pislja-zapusku-kriptovaljuti.html фінансових інтересів його сім'ї у сфері криптовалют - а також до повторюваних заяв самого Трампа про те, що Джо Байден, мовляв, не знав, кого саме помилував наприкінці свого президентського терміну.

В інтерв'ю програмі "60 Minutes", яке вийшло в ефір у неділю, Трамп заявив, що не знає Чжао, відповідаючи на запитання про ймовірну корупцію у зв'язку з діяльністю Binance.
04.11.2025 07:13 Ответить
04.11.2025 07:21 Ответить
Хорошо, но мало, надо чтобы там самолёты падали и падали без конца и края ибо это их основное предназначение так как они тяжелее воздуха...
04.11.2025 08:23 Ответить
 
 