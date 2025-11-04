Низка аеропортів РФ призупинили роботу, деякі рейси відмінено

У ніч проти 4 листопада у декількох регіонах РФ призупинили роботу аеропорти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Росавіацію.

Зокрема обмеження запровадили на виконання авіарейсів у Волгоградській області. Не працюють аеропорти Нижнєкамська, Нижнього Новгорода, Самари.

Тимчасові обмеження на зліт і посадку введені в аеропортах Казані та Уфи.

Операція "Ковер": що відомо?

"Операція Ковер" (або "Режим "Ковер"") — це надзвичайний захід у російській авіації, що означає повне закриття повітряного простору для цивільних літаків. Цей режим вводиться у відповідь на потенційну загрозу, наприклад, при виявленні безпілотників. Усі повітряні судна, що перебувають у зоні дії режиму, повинні негайно приземлитися в найближчому аеропорту або покинути зону.

