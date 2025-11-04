Низка аеропортів РФ призупинили роботу, деякі рейси відмінено
У ніч проти 4 листопада у декількох регіонах РФ призупинили роботу аеропорти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Росавіацію.
Зокрема обмеження запровадили на виконання авіарейсів у Волгоградській області. Не працюють аеропорти Нижнєкамська, Нижнього Новгорода, Самари.
Тимчасові обмеження на зліт і посадку введені в аеропортах Казані та Уфи.
Операція "Ковер": що відомо?
"Операція Ковер" (або "Режим "Ковер"") — це надзвичайний захід у російській авіації, що означає повне закриття повітряного простору для цивільних літаків. Цей режим вводиться у відповідь на потенційну загрозу, наприклад, при виявленні безпілотників. Усі повітряні судна, що перебувають у зоні дії режиму, повинні негайно приземлитися в найближчому аеропорту або покинути зону.
Уночі 4 листопада у місті Кстово в Нижегородській області Росії прогриміла серія гучних вибухів. Місцеві мешканці заявляють про пожежу на території https://zn.ua/ukr/war/ukrajinskij-dron-potsiliv-u-naftopererobnij-zavod-lukojla-roszmi.html нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Відповідні кадри загоряння https://t.me/astrapress/96432 поширюють росЗМІ. Об'єкт знаходиться на відстані близько 800 кілометрів від українського кордону і вже неодноразово був під атаками далекобійних дронів.
