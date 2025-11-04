ЕС выделил Украине 1,8 млрд евро пятым траншем в рамках программы Ukraine Facility
Совет ЕС принял решение предоставить Украине 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Как отмечается, эта сумма является пятым траншем помощи и отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для ее получения. Финансирование направлено на укрепление макрофинансовой стабильности страны и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.
Выплаты в рамках Ukraine Facility связаны с выполнением "Плана Украины", который содержит стратегию восстановления, реконструкции и модернизации государства, а также график реформ, согласованных с евроинтеграционными целями.
С начала действия программы Украина уже получила 6 млрд евро промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро предварительного финансирования и четыре транша на 4,2; 4,1; 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно.
Ukraine Facility
Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.
Дякую, посміявсь. Вона їх отримуватиме і без цих окозамилювальних "вимог", бо "щит Європи" і далі має виконувати свою функцію.
1. Ніяких поганих реформ ЄС не пропонує. Боротьба з корупцією вигідна в першу чергу Україні.
2. Європа розчехляється. Рашка зкукожується. З кожним місяцем важливість "щита" стає все меншою.
3. А якшо срані рожеві поні в обнімку з ******** переможуть і Україна отримає Христофор Ульяна Йосип замсть бабла, вам теж буде смішно?
2. Скоро будем вже 5-й рік слухати байки, як Європа прокидається. Нам від їх "прокидання" ні холодно ні жарко. Ракети як летіли, так і летять. Люди як гинули, так і гинуть.
3. Дуже малоймовірно, що ****** переможуть, бо їм "щит Європи" теж треба. Так, на всякий випадок. Не обов'язково ним користуватись.
2. Європа і не буде захищати Україну. Під "прокидаєтья" я мав на увазі шо може хоч себе буде захищати. Нідерланди готуються повним ходом. Але тут виявилася цікава штука - неможливо за декілька місяців відновити повністю розваляну армію, навіть при наявності грошей.
3. Не треба недооцінювати дебілів. Їх багато і вони дуже активні.