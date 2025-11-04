РУС
ЕС выделил Украине 1,8 млрд евро пятым траншем в рамках программы Ukraine Facility

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как отмечается, эта сумма является пятым траншем помощи и отражает успешное выполнение Украиной девяти шагов, необходимых для ее получения. Финансирование направлено на укрепление макрофинансовой стабильности страны и обеспечение бесперебойной работы государственного управления.

Выплаты в рамках Ukraine Facility связаны с выполнением "Плана Украины", который содержит стратегию восстановления, реконструкции и модернизации государства, а также график реформ, согласованных с евроинтеграционными целями.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во въезде в ЕС могут отказать, если лицо не согласится на снятие биометрических данных, - ГПСУ

С начала действия программы Украина уже получила 6 млрд евро промежуточного финансирования, 1,89 млрд евро предварительного финансирования и четыре транша на 4,2; 4,1; 3,5 и 3,2 млрд евро соответственно.

Ukraine Facility

Напомним, Ukraine Facility - это макрофинансовая помощь Украине в размере €50 миллиардов, рассчитанная на 4 года. Деньги Украина будет получать, если продолжит демократические реформы, будет гарантировать многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также уважать права человека.

Автор: 

финансирование (1846) Евросоюз (17772)
Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Дякую, посміявсь. Вона їх отримуватиме і без цих окозамилювальних "вимог", бо "щит Європи" і далі має виконувати свою функцію.
04.11.2025 13:29 Ответить
Я б на вашому місці не сміявся. Бо:
1. Ніяких поганих реформ ЄС не пропонує. Боротьба з корупцією вигідна в першу чергу Україні.
2. Європа розчехляється. Рашка зкукожується. З кожним місяцем важливість "щита" стає все меншою.
3. А якшо срані рожеві поні в обнімку з ******** переможуть і Україна отримає Христофор Ульяна Йосип замсть бабла, вам теж буде смішно?
04.11.2025 13:35 Ответить
1. Вона їх "пропонує", а не "вимагає". В цьому й ключова проблема. Як ми знаємо, можна "реформувати" протягом 5-ти років, а потім одним законом все повернути як було - в ручне керування.
2. Скоро будем вже 5-й рік слухати байки, як Європа прокидається. Нам від їх "прокидання" ні холодно ні жарко. Ракети як летіли, так і летять. Люди як гинули, так і гинуть.
3. Дуже малоймовірно, що ****** переможуть, бо їм "щит Європи" теж треба. Так, на всякий випадок. Не обов'язково ним користуватись.
04.11.2025 13:45 Ответить
1. А як інакше? Ніхто не може вказувати суверенній державі шо робити.
2. Європа і не буде захищати Україну. Під "прокидаєтья" я мав на увазі шо може хоч себе буде захищати. Нідерланди готуються повним ходом. Але тут виявилася цікава штука - неможливо за декілька місяців відновити повністю розваляну армію, навіть при наявності грошей.
3. Не треба недооцінювати дебілів. Їх багато і вони дуже активні.
04.11.2025 14:10 Ответить
Це називається "етикет". Треба дотримуватися певного церемоніалу.
04.11.2025 13:41 Ответить
Я думаю мінімум 70 відсотків тупо розкрадуть...
04.11.2025 13:37 Ответить
 
 