ЄС виділив Україні 1,8 млрд євро п’ятим траншем у межах програми Ukraine Facility

Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, ця сума є п’ятим траншем допомоги й відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для її отримання. Фінансування спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності країни та забезпечення безперебійної роботи державного управління.

Виплати в межах Ukraine Facility пов’язані з виконанням "Плану України", який містить стратегію відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також графік реформ, узгоджених із євроінтеграційними цілями.

Від початку дії програми Україна вже отримала 6 млрд євро проміжного фінансування, 1,89 млрд євро попереднього фінансування та чотири транші на 4,2; 4,1; 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.

Ukraine Facility

Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

