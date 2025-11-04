ЄС виділив Україні 1,8 млрд євро п’ятим траншем у межах програми Ukraine Facility
Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Як зазначається, ця сума є п’ятим траншем допомоги й відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для її отримання. Фінансування спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності країни та забезпечення безперебійної роботи державного управління.
Виплати в межах Ukraine Facility пов’язані з виконанням "Плану України", який містить стратегію відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також графік реформ, узгоджених із євроінтеграційними цілями.
Від початку дії програми Україна вже отримала 6 млрд євро проміжного фінансування, 1,89 млрд євро попереднього фінансування та чотири транші на 4,2; 4,1; 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.
Ukraine Facility
Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.
Дякую, посміявсь. Вона їх отримуватиме і без цих окозамилювальних "вимог", бо "щит Європи" і далі має виконувати свою функцію.
1. Ніяких поганих реформ ЄС не пропонує. Боротьба з корупцією вигідна в першу чергу Україні.
2. Європа розчехляється. Рашка зкукожується. З кожним місяцем важливість "щита" стає все меншою.
3. А якшо срані рожеві поні в обнімку з ******** переможуть і Україна отримає Христофор Ульяна Йосип замсть бабла, вам теж буде смішно?
2. Скоро будем вже 5-й рік слухати байки, як Європа прокидається. Нам від їх "прокидання" ні холодно ні жарко. Ракети як летіли, так і летять. Люди як гинули, так і гинуть.
3. Дуже малоймовірно, що ****** переможуть, бо їм "щит Європи" теж треба. Так, на всякий випадок. Не обов'язково ним користуватись.
2. Європа і не буде захищати Україну. Під "прокидаєтья" я мав на увазі шо може хоч себе буде захищати. Нідерланди готуються повним ходом. Але тут виявилася цікава штука - неможливо за декілька місяців відновити повністю розваляну армію, навіть при наявності грошей.
3. Не треба недооцінювати дебілів. Їх багато і вони дуже активні.