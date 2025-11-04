УКР
ЄС виділив Україні 1,8 млрд євро п’ятим траншем у межах програми Ukraine Facility

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Рада ЄС ухвалила рішення надати Україні 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, ця сума є п’ятим траншем допомоги й відображає успішне виконання Україною дев’яти кроків, необхідних для її отримання. Фінансування спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності країни та забезпечення безперебійної роботи державного управління.

Виплати в межах Ukraine Facility пов’язані з виконанням "Плану України", який містить стратегію відновлення, реконструкції та модернізації держави, а також графік реформ, узгоджених із євроінтеграційними цілями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У в’їзді до ЄС можуть відмовити, якщо особа не погодиться на зняття біометричних даних, - ДПСУ

Від початку дії програми Україна вже отримала 6 млрд євро проміжного фінансування, 1,89 млрд євро попереднього фінансування та чотири транші на 4,2; 4,1; 3,5 та 3,2 млрд євро відповідно.

Ukraine Facility

Нагадаємо, Ukraine Facility - це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на 4 роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Дякую, посміявсь. Вона їх отримуватиме і без цих окозамилювальних "вимог", бо "щит Європи" і далі має виконувати свою функцію.
показати весь коментар
04.11.2025 13:29 Відповісти
Я б на вашому місці не сміявся. Бо:
1. Ніяких поганих реформ ЄС не пропонує. Боротьба з корупцією вигідна в першу чергу Україні.
2. Європа розчехляється. Рашка зкукожується. З кожним місяцем важливість "щита" стає все меншою.
3. А якшо срані рожеві поні в обнімку з ******** переможуть і Україна отримає Христофор Ульяна Йосип замсть бабла, вам теж буде смішно?
показати весь коментар
04.11.2025 13:35 Відповісти
1. Вона їх "пропонує", а не "вимагає". В цьому й ключова проблема. Як ми знаємо, можна "реформувати" протягом 5-ти років, а потім одним законом все повернути як було - в ручне керування.
2. Скоро будем вже 5-й рік слухати байки, як Європа прокидається. Нам від їх "прокидання" ні холодно ні жарко. Ракети як летіли, так і летять. Люди як гинули, так і гинуть.
3. Дуже малоймовірно, що ****** переможуть, бо їм "щит Європи" теж треба. Так, на всякий випадок. Не обов'язково ним користуватись.
показати весь коментар
04.11.2025 13:45 Відповісти
1. А як інакше? Ніхто не може вказувати суверенній державі шо робити.
2. Європа і не буде захищати Україну. Під "прокидаєтья" я мав на увазі шо може хоч себе буде захищати. Нідерланди готуються повним ходом. Але тут виявилася цікава штука - неможливо за декілька місяців відновити повністю розваляну армію, навіть при наявності грошей.
3. Не треба недооцінювати дебілів. Їх багато і вони дуже активні.
показати весь коментар
04.11.2025 14:10 Відповісти
Це називається "етикет". Треба дотримуватися певного церемоніалу.
показати весь коментар
04.11.2025 13:41 Відповісти
Я думаю мінімум 70 відсотків тупо розкрадуть...
показати весь коментар
04.11.2025 13:37 Відповісти
 
 