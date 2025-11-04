УКР
У в’їзді до ЄС можуть відмовити, якщо особа не погодиться на зняття біометричних даних, - ДПСУ

У ЄС можуть заборонити в’їзд без зняття біометричних даних

У Євросоюзі запустили нову Систему в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES). Підставою у відмові в'їзду може бути відмова особи від сканування відбитків пальців або фото обличчя.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

 За його словами, повне впровадження цієї системи не вплине на перетин кордону України.

Кого це стосується?

"Загалом вона передбачає, що до неї вноситиметься інформація про паспортні документи громадян третіх країн, зокрема й України, також вноситиметься інформація про в'їзд та виїзд. Також це стосується зняття біометричних даних відбитків пальців, зображення обличчя. Щодо відбитків пальців - це не стосуватиметься дітей до 12 років", - пояснив речник.

Читайте також: Румунія продовжила обмеження руху транспорту через кордон з Україною ще на місяць, – Митна служба

Процес впровадження системи буде поступовим. На це Євросоюз дав пів року.

"Станом на зараз якогось ускладнення відносно руху громадян і транспорту по наших пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу, навіть навпроти тих пунктів пропуску, де впроваджена нова система, ми не спостерігаємо", - сказав Демченко.

Читайте також: "Не ведемо обліку": У Держприкордонслужбі прокоментували виїзд понад 100 тисяч чоловіків до 22 років

Підстави для відмови у в'їзді

"Якихось додаткових документів для перетину кордону ця база даних не передбачає. Але, звісно, коли ця система запрацює на 100%, або навіть зараз, коли людині пропонуватимуть відсканувати відбитки пальців або зробити зображення обличчя і хтось відмовиться, це також може бути підставою у відмові в'їзду в ту чи іншу країну", - сказав речник ДПСУ.

Читайте: У Швейцарії різко збільшилася кількість українських чоловіків 18-22 років, які просять про захист

кордон (4977) Євросоюз (14424) Демченко Андрій (389)
З Міндича мірку знімали? - на дерев"яний макінтош - знайшли вже цього невловимого Джо?
04.11.2025 11:37 Відповісти
"...Загалом вона передбачає, що до неї вноситиметься інформація про паспортні документи громадян третіх країн..." - дожились....
04.11.2025 11:37 Відповісти
якщо це Вас втішить, - це стосується абсолютно всіх країн, які фактично не входять в ЄС/Шенгенську зону...
04.11.2025 11:48 Відповісти
Ми там завжди й були.
За правовими цінностями, рівнем життя та корупцією.
Тому й шарахаються як чорт від ладану
04.11.2025 11:58 Відповісти
оце пападос!!!
бо, як що у тебе декілька паспортів, на різні прізвища, треба обрати один. від інших відмовитись.
04.11.2025 11:57 Відповісти
Третій сорт ще не брак? Потрібно негайно впровадити таку ж систему для в'їзду в Україну першосортних і в т.ч. це повинно стосуватись їхніх дипломатів і депутатів (для цих додатково впровадити фотофіксацію татуювань на сідницях). Честь по честі.
04.11.2025 12:00 Відповісти
 
 