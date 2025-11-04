У в’їзді до ЄС можуть відмовити, якщо особа не погодиться на зняття біометричних даних, - ДПСУ

У Євросоюзі запустили нову Систему в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES). Підставою у відмові в'їзду може бути відмова особи від сканування відбитків пальців або фото обличчя.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, повне впровадження цієї системи не вплине на перетин кордону України.

Кого це стосується?

"Загалом вона передбачає, що до неї вноситиметься інформація про паспортні документи громадян третіх країн, зокрема й України, також вноситиметься інформація про в'їзд та виїзд. Також це стосується зняття біометричних даних відбитків пальців, зображення обличчя. Щодо відбитків пальців - це не стосуватиметься дітей до 12 років", - пояснив речник.

Процес впровадження системи буде поступовим. На це Євросоюз дав пів року.

"Станом на зараз якогось ускладнення відносно руху громадян і транспорту по наших пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу, навіть навпроти тих пунктів пропуску, де впроваджена нова система, ми не спостерігаємо", - сказав Демченко.

Підстави для відмови у в'їзді

"Якихось додаткових документів для перетину кордону ця база даних не передбачає. Але, звісно, коли ця система запрацює на 100%, або навіть зараз, коли людині пропонуватимуть відсканувати відбитки пальців або зробити зображення обличчя і хтось відмовиться, це також може бути підставою у відмові в'їзду в ту чи іншу країну", - сказав речник ДПСУ.

