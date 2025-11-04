Во въезде в ЕС могут отказать, если лицо не согласится на снятие биометрических данных, - ГПСУ
В Евросоюзе запустили новую Систему въезда и выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES). Основанием для отказа во въезде может быть отказ лица от сканирования отпечатков пальцев или фото лица.
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, полное внедрение этой системы не повлияет на пересечение границы Украины.
Кого это касается?
"В целом она предусматривает, что в нее будет вноситься информация о паспортных документах граждан третьих стран, в том числе и Украины, также будет вноситься информация о въезде и выезде. Также это касается снятия биометрических данных отпечатков пальцев, изображения лица. Что касается отпечатков пальцев - это не будет касаться детей до 12 лет", - пояснил спикер.
Процесс внедрения системы будет постепенным. На это Евросоюз дал полгода.
"На данный момент каких-либо затруднений в отношении движения граждан и транспорта по нашим пунктам пропуска на границе со странами Европейского Союза, даже напротив тех пунктов пропуска, где внедрена новая система, мы не наблюдаем", - сказал Демченко.
Основания для отказа во въезде
"Каких-либо дополнительных документов для пересечения границы эта база данных не предусматривает. Но, конечно, когда эта система заработает на 100%, или даже сейчас, когда человеку будут предлагать отсканировать отпечатки пальцев или сделать изображение лица и кто-то откажется, это также может быть основанием для отказа во въезде в ту или иную страну", - сказал спикер ГПСУ.
За правовими цінностями, рівнем життя та корупцією.
Тому й шарахаються як чорт від ладану
бо, як що у тебе декілька паспортів, на різні прізвища, треба обрати один. від інших відмовитись.