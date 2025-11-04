РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Граница с ЕС Ситуация на границе с Польшей
378 7

Во въезде в ЕС могут отказать, если лицо не согласится на снятие биометрических данных, - ГПСУ

В ЕС могут запретить въезд без снятия биометрических данных

В Евросоюзе запустили новую Систему въезда и выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES). Основанием для отказа во въезде может быть отказ лица от сканирования отпечатков пальцев или фото лица.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, полное внедрение этой системы не повлияет на пересечение границы Украины.

Кого это касается?

"В целом она предусматривает, что в нее будет вноситься информация о паспортных документах граждан третьих стран, в том числе и Украины, также будет вноситься информация о въезде и выезде. Также это касается снятия биометрических данных отпечатков пальцев, изображения лица. Что касается отпечатков пальцев - это не будет касаться детей до 12 лет", - пояснил спикер.

Читайте также: Румыния продлила ограничения движения транспорта через границу с Украиной еще на месяц, - Таможенная служба

Процесс внедрения системы будет постепенным. На это Евросоюз дал полгода.

"На данный момент каких-либо затруднений в отношении движения граждан и транспорта по нашим пунктам пропуска на границе со странами Европейского Союза, даже напротив тех пунктов пропуска, где внедрена новая система, мы не наблюдаем", - сказал Демченко.

Читайте также: "Не ведем учет": В Госпогранслужбе прокомментировали выезд более 100 тысяч мужчин до 22 лет

Основания для отказа во въезде

"Каких-либо дополнительных документов для пересечения границы эта база данных не предусматривает. Но, конечно, когда эта система заработает на 100%, или даже сейчас, когда человеку будут предлагать отсканировать отпечатки пальцев или сделать изображение лица и кто-то откажется, это также может быть основанием для отказа во въезде в ту или иную страну", - сказал спикер ГПСУ.

Читайте: В Швейцарии резко увеличилось количество украинских мужчин 18-22 лет, которые просят о защите

Автор: 

граница (5420) Евросоюз (17772) Демченко Андрей (326)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Міндича мірку знімали? - на дерев"яний макінтош - знайшли вже цього невловимого Джо?
показать весь комментарий
04.11.2025 11:37 Ответить
"...Загалом вона передбачає, що до неї вноситиметься інформація про паспортні документи громадян третіх країн..." - дожились....
показать весь комментарий
04.11.2025 11:37 Ответить
якщо це Вас втішить, - це стосується абсолютно всіх країн, які фактично не входять в ЄС/Шенгенську зону...
показать весь комментарий
04.11.2025 11:48 Ответить
Ми там завжди й були.
За правовими цінностями, рівнем життя та корупцією.
Тому й шарахаються як чорт від ладану
показать весь комментарий
04.11.2025 11:58 Ответить
оце пападос!!!
бо, як що у тебе декілька паспортів, на різні прізвища, треба обрати один. від інших відмовитись.
показать весь комментарий
04.11.2025 11:57 Ответить
Третій сорт ще не брак? Потрібно негайно впровадити таку ж систему для в'їзду в Україну першосортних і в т.ч. це повинно стосуватись їхніх дипломатів і депутатів (для цих додатково впровадити фотофіксацію татуювань на сідницях). Честь по честі.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:00 Ответить
 
 