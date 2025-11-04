У Швейцарії різко збільшилася кількість українських чоловіків 18-22 років, які просять про захист

Від початку вересня, коли Україна дозволила виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років, у Швейцарії різко зросла кількість заяв на отримання статусу тимчасового захисту S від цієї вікової категорії.

Як пише Swissinfo, за даними Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), через кілька днів після вступу в силу в серпні нових правил виїзду для українців віком від 18 до 22 років кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла по всій Європі, передає Європейська правда.

Так, якщо наприкінці серпня у Швейцарії зареєстрували лише 3 заяви від чоловіків із України 18-22-річного віку, в наступні тижні їхня кількість зросла до 33, 77, а потім стабільно до максимуму в 185 у середині жовтня.

За даними SEM, збільшення кількості заяв на отримання статусу захисту S, зареєстрованих у Швейцарії з вересня, головним чином пов'язане зі збільшенням кількості заяв від представників цієї групи. Наразі вони становлять близько 30% усіх заяв.

Однак, за даними SEM, наразі спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу S від українських чоловіків 18-22 років минув.

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

На початку жовтня повідомлялося, що 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

До того стало відомо, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Зі свого боку Державна прикордонна служба України заявила, що не веде облік перетину кордону громадянами за віком.