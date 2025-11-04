Количество обстрелов на Черниговщине возросло, но скопления техники врага не наблюдается, - ГПСУ

За последнее время количество обстрелов в Черниговской области существенно возросло, но скопления российской техники или небольших пехотных групп вблизи границы не наблюдается.

Об этом во время пресс-конференции в Укрінформ сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В пределах Черниговской области каких-либо действий противника по накоплению техники или небольших пехотных групп непосредственно по линии границы на этом участке не наблюдается", - уточнил он.

Рост обстрелов по Черниговской, Харьковской и Сумской областям

По словам спикера, количество обстрелов возросло не только по Черниговской области, но и по Харьковской и Сумской, где российские войска бьют по инфраструктуре и жилым домам.

"В пределах Сумской области, а это 550 км границы с РФ, только на небольшом участке в пределах Хотинской и Юнаковской громад враг применяет свои небольшие пехотные группы, пытающиеся штурмовать позиции украинских воинов. Но даже на этом направлении активность врага за последнее время существенно уменьшилась", - отметил Демченко.

Потери РФ

Он подчеркнул, что действия Сил обороны Украины на этом направлении позволили нанести россиянам значительные потери. Также спикер добавил, что в этом году РФ существенно увеличила количество ударов с использованием дронов - в частности, FPV-дронов и аппаратов для сброса боеприпасов.

