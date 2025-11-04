В октябре РФ применила рекордное количество КАБов для ударов по Украине - более 5,3 тыс, - Минобороны
В течение октября российские войска резко увеличили количество применения управляемых авиабомб для ударов по Украине.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Удары КАБами в октябре
В течение месяца оккупанты использовали более 5 328 КАБов для ударов по позициям Сил обороны и прифронтовым городам.
Этот показатель в Минобороны называют рекордным с начала 2025 года.
"Воздушный террор усиливается: за 10 месяцев враг уже сбросил около 40 тысяч авиабомб - столько же, сколько за весь прошлый год", - добавили в министерстве.
РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины
Модернизированные управляемые авиационные бомбы (УАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.
Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы.
Де відповідь, де фламінго, ітд?
Немає, бо тільки розкрадають бюджетні кошти в міноборони, працюючи на підрив обороноздатності України.