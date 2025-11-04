РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Обстрелы КАБами
340 9

В октябре РФ применила рекордное количество КАБов для ударов по Украине - более 5,3 тыс, - Минобороны

РФ наращивает количество ударов КАБами по Украине. Что известно?

В течение октября российские войска резко увеличили количество применения управляемых авиабомб для ударов по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Удары КАБами в октябре

В течение месяца оккупанты использовали более 5 328 КАБов для ударов по позициям Сил обороны и прифронтовым городам.

Этот показатель в Минобороны называют рекордным с начала 2025 года.

"Воздушный террор усиливается: за 10 месяцев враг уже сбросил около 40 тысяч авиабомб - столько же, сколько за весь прошлый год", - добавили в министерстве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (УАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы.

Читайте: Россияне атаковали КАБом Кривой Рог: обломками повреждено промышленное предприятие, один пострадавший

Автор: 

обстрел (30322) КАБ (461)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ледве Міноборони знайшло собі роботу. Підводити статистику.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:00 Ответить
шмигаляти - то наше все ....
показать весь комментарий
04.11.2025 12:02 Ответить
Колись був в нас "блукаючий" Петріот - який валив кацапські літаки - профукали
показать весь комментарий
04.11.2025 12:01 Ответить
Це суперечило оманським угодам.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:02 Ответить
А в Україні рекордна кількість потужних відосиків,шах і мат вам кацапюри.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:02 Ответить
Ці совкові імпотенти в міноборони рекорди рашистів фіксують чи просто плачуться?
Де відповідь, де фламінго, ітд?
Немає, бо тільки розкрадають бюджетні кошти в міноборони, працюючи на підрив обороноздатності України.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:03 Ответить
А може це реклама кабів росії і її здобутків? В мене завжди відчуття, що всі ці звіти доводять українцям на замовлення мінвбивства росії.
показать весь комментарий
04.11.2025 13:04 Ответить
Народ від вас не статистичних звітів про досягнення кацапів чекає, а що нашим Міноборони зроблено, щоб обламати кацапам запуск Кабів.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:06 Ответить
А скільки ми випустили кабів по рашистаи аби не в нас була сіра зона, а на теріторіїї росії, щоб там ні дня не було тиші?
показать весь комментарий
04.11.2025 13:03 Ответить
 
 