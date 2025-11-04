В октябре РФ применила рекордное количество КАБов для ударов по Украине - более 5,3 тыс, - Минобороны

В течение октября российские войска резко увеличили количество применения управляемых авиабомб для ударов по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Удары КАБами в октябре

В течение месяца оккупанты использовали более 5 328 КАБов для ударов по позициям Сил обороны и прифронтовым городам.

Этот показатель в Минобороны называют рекордным с начала 2025 года.

"Воздушный террор усиливается: за 10 месяцев враг уже сбросил около 40 тысяч авиабомб - столько же, сколько за весь прошлый год", - добавили в министерстве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ применяет модернизированные КАБы по тыловым городам Украины

Модернизированные управляемые авиационные бомбы (УАБ) РФ, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые превращают обычные неуправляемые авиабомбы в планирующие, активно применяются по территории Украины.

Ранее российские захватчики использовали КАБы для ударов по прифронтовым территориям. Однако осенью зафиксированы случаи ударов КАБами по тыловым населенным пунктам.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что средства ПВО могут перехватывать реактивные КАБы.

Читайте: Россияне атаковали КАБом Кривой Рог: обломками повреждено промышленное предприятие, один пострадавший