У жовтні РФ застосувала рекордну кількість КАБів для ударів по Україні - понад 5,3 тис, - Міноборони

Протягом жовтня російські війська різко збільшили кількість застосування керованих авіабомб для ударів по Україні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Удари КАБами в жовтні

Протягом місяця окупанти використали понад 5 328 КАБів для ударів по позиціях Сил оборони та прифронтових містах.

Цей показник у Міноборони називаються рекордним від початку 2025 року.

"Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб - стільки ж, скільки за весь минулий рік", - додали в міністерстві.

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи.

