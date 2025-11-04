УКР
Новини Обстріли КАБами
У жовтні РФ застосувала рекордну кількість КАБів для ударів по Україні - понад 5,3 тис, - Міноборони

РФ нарощує кількість ударів КАБами по Україні. Що відомо?

Протягом жовтня російські війська різко збільшили кількість застосування керованих авіабомб для ударів по Україні.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Удари КАБами в жовтні

Протягом місяця окупанти використали понад 5 328 КАБів для ударів по позиціях Сил оборони та прифронтових містах.

Цей показник у Міноборони називаються рекордним від початку 2025 року.

"Повітряний терор зростає: за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб - стільки ж, скільки за весь минулий рік", - додали в міністерстві.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

РФ застосовує модернізовані КАБи по тилових містах України

Модернізовані керовані авіаційні бомби (КАБ) РФ, оснащені універсальними модулями планування і корекції (УМПК), які перетворюють звичайні некеровані авіабомби на плануючі, активно застосовуються по території України.

Раніше російські загарбники використовували КАБи для ударів по прифронтових територіях. Проте восени зафіксовано випадки ударів КАБами по тилових населених пунктах.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що засоби ППО можуть перехоплювати реактивні КАБи.

Читайте: Росіяни атакували КАБом Кривий Ріг: уламками пошкоджено промислове підприємство, один постраждалий

обстріл (31671) КАБ (462)
Ледве Міноборони знайшло собі роботу. Підводити статистику.
показати весь коментар
04.11.2025 12:00 Відповісти
шмигаляти - то наше все ....
показати весь коментар
04.11.2025 12:02 Відповісти
Колись був в нас "блукаючий" Петріот - який валив кацапські літаки - профукали
показати весь коментар
04.11.2025 12:01 Відповісти
Це суперечило оманським угодам.
показати весь коментар
04.11.2025 12:02 Відповісти
А в Україні рекордна кількість потужних відосиків,шах і мат вам кацапюри.
показати весь коментар
04.11.2025 12:02 Відповісти
Ці совкові імпотенти в міноборони рекорди рашистів фіксують чи просто плачуться?
Де відповідь, де фламінго, ітд?
Немає, бо тільки розкрадають бюджетні кошти в міноборони, працюючи на підрив обороноздатності України.
показати весь коментар
04.11.2025 12:03 Відповісти
Народ від вас не статистичних звітів про досягнення кацапів чекає, а що нашим Міноборони зроблено, щоб обламати кацапам запуск Кабів.
показати весь коментар
04.11.2025 12:06 Відповісти
 
 