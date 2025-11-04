Кількість обстрілів на Чернігівщині зросла, але скупчення техніки ворога не спостерігається, - ДПСУ

За останній час кількість обстрілів на Чернігівщині суттєво зросла, але скупчення російської техніки чи малих піхотних груп поблизу кордону не спостерігається.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"В межах Чернігівської області якихось дій противника щодо накопичення техніки чи малих піхотних груп безпосередньо по лінії кордону на цьому відтинку не спостерігається", - уточнив він.

Зростання обстрілів по Чернігівщині, Харківщині та Сумщині

За словами речника, кількість обстрілів зросла не лише по Чернігівщині, а й по Харківщині та Сумщині, де російські війська б’ють по інфраструктурі та житлових будинках.

"В межах Сумської області, а це 550 км кордону з РФ, тільки на невеличкому відтинку в межах Хотінської та Юнаківської громад ворог застосовує свої малі піхотні групи, які намагаються штурмувати позиції українських воїнів. Але навіть на цьому напрямку активність ворога за останній час суттєво зменшилась", - зазначив Демченко.

Втрати РФ

Він наголосив, що дії Сил оборони України на цьому напрямку дозволили завдати росіянам значних втрат. Також речник додав, що цього року РФ суттєво збільшила кількість ударів із використанням дронів - зокрема, FPV-дронів та апаратів для скидання боєприпасів.

