Спецслужбы РФ создают фейковые страницы "Спецподразделения Тимура", чтобы дискредитировать украинскую разведку, - ГУР

Российские спецслужбы активизировали информационные операции против Украины, создавая фейковые страницы и телеграм-каналы, имитирующие ресурсы "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщило ГУР МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, российские пропагандисты активизировали усилия по созданию телеграм-каналов и страниц в соцсетях, имитирующих официальные ресурсы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Их цель - ввести в заблуждение потенциальных добровольцев, дискредитировать украинскую военную разведку и сорвать процесс привлечения новых бойцов к движению сопротивления", - говорится в сообщении.

В частности, недавно был зарегистрирован фейковый телеграм-канал, первое сообщение на котором появилось 31 октября 2025 года. В ГУР подчеркнули, что официальная коммуникация спецподразделения ведется только через ресурсы военной разведки Украины.

"Спецподразделение Тимура"

Кроме того, россияне имитируют страницы подразделений, входящих в состав "Спецподразделения Тимура". Так, 16 марта 2024 года они создали фейковый канал Российского Добровольческого Корпуса, который сейчас имеет более 130 тысяч подписчиков - больше, чем настоящая страница РДК.

"Рост антикремлевского сопротивления и увеличение количества россиян, присоединяющихся к добровольческим подразделениям украинской разведки, вызывает тревогу у Кремля. Именно поэтому ФСБ пытается хоть как-то "воевать" - создавая фейковые страницы, фабрикуя дезинформацию и маскируя собственные провалы под "информационные операции", - подытожили в ГУР.

