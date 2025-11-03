Минобороны Польши опровергло фейк о "привилегиях" украинских военных в больницах: Попытка манипуляции РФ
Министерство национальной обороны Польши назвало фейком утверждение о том, что украинские военные якобы имеют преимущества перед поляками в доступе к медицинскому обслуживанию.
Об этом говорится в заявлении ведомства в сети X, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Польше нет никаких нормативных положений, которые бы гарантировали украинским военным преимущество в медицинской помощи в больницах по отношению к польским пациентам. Эта попытка манипуляции соответствует российскому нарративу, целью которого является разжигание негативных эмоций и поляризация польского, а также западного общества", - заявили в Минобороны Польши.
Распространение фейка
Толчком к распространению фейка стало видео с украинскими военными возле больницы в городе Сталева Воля, автор которого утверждал, что они получают помощь быстрее, чем польские граждане.
Староста Сталевой Воли Януш Зажечный в комментарии Wirtualna Polska объяснил, что украинские военные действительно приезжали в больницу, но только для сдачи анализов на коммерческой основе. По его словам, они не имеют никаких привилегий и обслуживаются на общих основаниях - как и военные из Словакии, Норвегии или Франции, которые проходят обучение в этом регионе.
Типо ми тут гуляємо, розважаємося, витрачаємо шалені гроші під час так званої війни, а вони такі дурні ще й допомогають нам... На єдиний коментар, що то міжнародний курорт і України потрібно заробляти гроші - відповіли, що він український бот.
Також у того блогера є відос про Білорусь. Які там чудові дороги, як там супермаркети ломляться від дешевих,якісних продуктів... І всі там в коментарях мастурбують на Білорусь та Лукашенка... Пишуть, що нам політики все брешуть, що Білорусь чудова країна а білоруси чудові люди. Хтось написав,що Білорусь, це вже та сама росія (один лайк). Йому відповіли - а з росією нам теж треба дружити(сім лайків). Хтось навіть написав, що нам потрібно створити союз - Польща, Білорусь,Литва Україна. Ви би бачили як там запалало від слова "Україна"....
Потім мені ютуб почав пропонувати відоси інших польських блогерів вже про росіян та москву... Коментарі в тому ж дусі...
На ботів не списуйте. Там до тих акаунтів, що я передивлявся нема до чого доколупатися ... І це я мовчу вже за Волинь та Бандеру...
Просто визнайте реальність.
Дотого ж поляки зі школи вчасть, що українці їх тільки зраджували весь час. У польских підручниках немає ані слова про те, як українці воювали разом з поляками у битві під Оршею, у Хотинський битві, як допомогли полякам створити "диво на віслі" і так далі - у них про все це пишуть тільки як здобуток одних тільки поляків. Зате всі випадки, коли українці воювали проти поляків у них розписані...