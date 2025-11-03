Минобороны Польши опровергло фейк о "привилегиях" украинских военных в больницах: Попытка манипуляции РФ

Министерство национальной обороны Польши назвало фейком утверждение о том, что украинские военные якобы имеют преимущества перед поляками в доступе к медицинскому обслуживанию.

Об этом говорится в заявлении ведомства в сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Польше нет никаких нормативных положений, которые бы гарантировали украинским военным преимущество в медицинской помощи в больницах по отношению к польским пациентам. Эта попытка манипуляции соответствует российскому нарративу, целью которого является разжигание негативных эмоций и поляризация польского, а также западного общества", - заявили в Минобороны Польши.

Распространение фейка

Толчком к распространению фейка стало видео с украинскими военными возле больницы в городе Сталева Воля, автор которого утверждал, что они получают помощь быстрее, чем польские граждане.

Староста Сталевой Воли Януш Зажечный в комментарии Wirtualna Polska объяснил, что украинские военные действительно приезжали в больницу, но только для сдачи анализов на коммерческой основе. По его словам, они не имеют никаких привилегий и обслуживаются на общих основаниях - как и военные из Словакии, Норвегии или Франции, которые проходят обучение в этом регионе.

