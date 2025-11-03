РУС
Минобороны Польши опровергло фейк о "привилегиях" украинских военных в больницах: Попытка манипуляции РФ

польща

Министерство национальной обороны Польши назвало фейком утверждение о том, что украинские военные якобы имеют преимущества перед поляками в доступе к медицинскому обслуживанию.

Об этом говорится в заявлении ведомства в сети X, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Польше нет никаких нормативных положений, которые бы гарантировали украинским военным преимущество в медицинской помощи в больницах по отношению к польским пациентам. Эта попытка манипуляции соответствует российскому нарративу, целью которого является разжигание негативных эмоций и поляризация польского, а также западного общества", - заявили в Минобороны Польши.

Распространение фейка

Толчком к распространению фейка стало видео с украинскими военными возле больницы в городе Сталева Воля, автор которого утверждал, что они получают помощь быстрее, чем польские граждане.

Староста Сталевой Воли Януш Зажечный в комментарии Wirtualna Polska объяснил, что украинские военные действительно приезжали в больницу, но только для сдачи анализов на коммерческой основе. По его словам, они не имеют никаких привилегий и обслуживаются на общих основаниях - как и военные из Словакии, Норвегии или Франции, которые проходят обучение в этом регионе.

Автор: 

медицина (2551) Польша (8966) военнослужащие (6371)
+5
В Польщі зараз антиукраїнська істерия набирає неабияких обертів... Вчора на ютубі дивився відео одного польського блогера про Буковель. Ну начебто відос як відос але коментарі...
Типо ми тут гуляємо, розважаємося, витрачаємо шалені гроші під час так званої війни, а вони такі дурні ще й допомогають нам... На єдиний коментар, що то міжнародний курорт і України потрібно заробляти гроші - відповіли, що він український бот.
Також у того блогера є відос про Білорусь. Які там чудові дороги, як там супермаркети ломляться від дешевих,якісних продуктів... І всі там в коментарях мастурбують на Білорусь та Лукашенка... Пишуть, що нам політики все брешуть, що Білорусь чудова країна а білоруси чудові люди. Хтось написав,що Білорусь, це вже та сама росія (один лайк). Йому відповіли - а з росією нам теж треба дружити(сім лайків). Хтось навіть написав, що нам потрібно створити союз - Польща, Білорусь,Литва Україна. Ви би бачили як там запалало від слова "Україна"....
Потім мені ютуб почав пропонувати відоси інших польських блогерів вже про росіян та москву... Коментарі в тому ж дусі...
На ботів не списуйте. Там до тих акаунтів, що я передивлявся нема до чого доколупатися ... І це я мовчу вже за Волинь та Бандеру...
Просто визнайте реальність.
показать весь комментарий
03.11.2025 17:52 Ответить
+4
Так, кацапська пропаганда гарно лягає на польську пихатість.
Дотого ж поляки зі школи вчасть, що українці їх тільки зраджували весь час. У польских підручниках немає ані слова про те, як українці воювали разом з поляками у битві під Оршею, у Хотинський битві, як допомогли полякам створити "диво на віслі" і так далі - у них про все це пишуть тільки як здобуток одних тільки поляків. Зате всі випадки, коли українці воювали проти поляків у них розписані...
показать весь комментарий
03.11.2025 17:59 Ответить
+2
А хочби й мали. Наші воїни зараз не тільки Україну захищають від кацапсятини, а й Польщу теж. Невже в Польщі про це не розповідають людям?
показать весь комментарий
03.11.2025 17:49 Ответить
