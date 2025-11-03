Міноборони Польщі спростувало фейк про "привілеї" українських військових у лікарнях: Спроба маніпуляції РФ

Міністерство національної оборони Польщі назвало фейком твердження про те, що українські військові нібито мають переваги над поляками у доступі до медичного обслуговування.

Про це йдеться у заяві відомства в мережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Польщі немає жодних нормативних положень, які б гарантували українським військовим перевагу у медичній допомозі в лікарнях стосовно польських пацієнтів. Ця спроба маніпуляції відповідає російському наративу, метою якого є розпалювання негативних емоцій та поляризація польського, а також західного суспільства", - заявили в Міноборони Польщі.

Поширення фейку

Поштовхом до поширення фейку стало відео з українськими військовими біля лікарні у місті Сталева Воля, автор якого стверджував, що вони отримують допомогу швидше, ніж польські громадяни.

Староста Сталевої Волі Януш Зажечний у коментарі Wirtualna Polska пояснив, що українські військові дійсно приїжджали до лікарні, але лише для здачі аналізів на комерційній основі. За його словами, вони не мають жодних привілеїв і обслуговуються на загальних підставах - як і військові зі Словаччини, Норвегії чи Франції, які проходять навчання у цьому регіоні.

