Міноборони Польщі спростувало фейк про "привілеї" українських військових у лікарнях: Спроба маніпуляції РФ
Міністерство національної оборони Польщі назвало фейком твердження про те, що українські військові нібито мають переваги над поляками у доступі до медичного обслуговування.
Про це йдеться у заяві відомства в мережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Польщі немає жодних нормативних положень, які б гарантували українським військовим перевагу у медичній допомозі в лікарнях стосовно польських пацієнтів. Ця спроба маніпуляції відповідає російському наративу, метою якого є розпалювання негативних емоцій та поляризація польського, а також західного суспільства", - заявили в Міноборони Польщі.
Поширення фейку
Поштовхом до поширення фейку стало відео з українськими військовими біля лікарні у місті Сталева Воля, автор якого стверджував, що вони отримують допомогу швидше, ніж польські громадяни.
Староста Сталевої Волі Януш Зажечний у коментарі Wirtualna Polska пояснив, що українські військові дійсно приїжджали до лікарні, але лише для здачі аналізів на комерційній основі. За його словами, вони не мають жодних привілеїв і обслуговуються на загальних підставах - як і військові зі Словаччини, Норвегії чи Франції, які проходять навчання у цьому регіоні.
Типо ми тут гуляємо, розважаємося, витрачаємо шалені гроші під час так званої війни, а вони такі дурні ще й допомогають нам... На єдиний коментар, що то міжнародний курорт і України потрібно заробляти гроші - відповіли, що він український бот.
Також у того блогера є відос про Білорусь. Які там чудові дороги, як там супермаркети ломляться від дешевих,якісних продуктів... І всі там в коментарях мастурбують на Білорусь та Лукашенка... Пишуть, що нам політики все брешуть, що Білорусь чудова країна а білоруси чудові люди. Хтось написав,що Білорусь, це вже та сама росія (один лайк). Йому відповіли - а з росією нам теж треба дружити(сім лайків). Хтось навіть написав, що нам потрібно створити союз - Польща, Білорусь,Литва Україна. Ви би бачили як там запалало від слова "Україна"....
Потім мені ютуб почав пропонувати відоси інших польських блогерів вже про росіян та москву... Коментарі в тому ж дусі...
На ботів не списуйте. Там до тих акаунтів, що я передивлявся нема до чого доколупатися ... І це я мовчу вже за Волинь та Бандеру...
Просто визнайте реальність.
Дотого ж поляки зі школи вчасть, що українці їх тільки зраджували весь час. У польских підручниках немає ані слова про те, як українці воювали разом з поляками у битві під Оршею, у Хотинський битві, як допомогли полякам створити "диво на віслі" і так далі - у них про все це пишуть тільки як здобуток одних тільки поляків. Зате всі випадки, коли українці воювали проти поляків у них розписані...