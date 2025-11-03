УКР
Міноборони Польщі спростувало фейк про "привілеї" українських військових у лікарнях: Спроба маніпуляції РФ

польща

Міністерство національної оборони Польщі назвало фейком твердження про те, що українські військові нібито мають переваги над поляками у доступі до медичного обслуговування.

Про це йдеться у заяві відомства в мережі X, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Польщі немає жодних нормативних положень, які б гарантували українським військовим перевагу у медичній допомозі в лікарнях стосовно польських пацієнтів. Ця спроба маніпуляції відповідає російському наративу, метою якого є розпалювання негативних емоцій та поляризація польського, а також західного суспільства", - заявили в Міноборони Польщі.

Поширення фейку

Поштовхом до поширення фейку стало відео з українськими військовими біля лікарні у місті Сталева Воля, автор якого стверджував, що вони отримують допомогу швидше, ніж польські громадяни.

Староста Сталевої Волі Януш Зажечний у коментарі Wirtualna Polska пояснив, що українські військові дійсно приїжджали до лікарні, але лише для здачі аналізів на комерційній основі. За його словами, вони не мають жодних привілеїв і обслуговуються на загальних підставах - як і військові зі Словаччини, Норвегії чи Франції, які проходять навчання у цьому регіоні.

А хочби й мали. Наші воїни зараз не тільки Україну захищають від кацапсятини, а й Польщу теж. Невже в Польщі про це не розповідають людям?
03.11.2025 17:49 Відповісти
В Польщі зараз антиукраїнська істерия набирає неабияких обертів... Вчора на ютубі дивився відео одного польського блогера про Буковель. Ну начебто відос як відос але коментарі...
Типо ми тут гуляємо, розважаємося, витрачаємо шалені гроші під час так званої війни, а вони такі дурні ще й допомогають нам... На єдиний коментар, що то міжнародний курорт і України потрібно заробляти гроші - відповіли, що він український бот.
Також у того блогера є відос про Білорусь. Які там чудові дороги, як там супермаркети ломляться від дешевих,якісних продуктів... І всі там в коментарях мастурбують на Білорусь та Лукашенка... Пишуть, що нам політики все брешуть, що Білорусь чудова країна а білоруси чудові люди. Хтось написав,що Білорусь, це вже та сама росія (один лайк). Йому відповіли - а з росією нам теж треба дружити(сім лайків). Хтось навіть написав, що нам потрібно створити союз - Польща, Білорусь,Литва Україна. Ви би бачили як там запалало від слова "Україна"....
Потім мені ютуб почав пропонувати відоси інших польських блогерів вже про росіян та москву... Коментарі в тому ж дусі...
На ботів не списуйте. Там до тих акаунтів, що я передивлявся нема до чого доколупатися ... І це я мовчу вже за Волинь та Бандеру...
Просто визнайте реальність.
03.11.2025 17:52 Відповісти
Так, кацапська пропаганда гарно лягає на польську пихатість.
Дотого ж поляки зі школи вчасть, що українці їх тільки зраджували весь час. У польских підручниках немає ані слова про те, як українці воювали разом з поляками у битві під Оршею, у Хотинський битві, як допомогли полякам створити "диво на віслі" і так далі - у них про все це пишуть тільки як здобуток одних тільки поляків. Зате всі випадки, коли українці воювали проти поляків у них розписані...
03.11.2025 17:59 Відповісти
Російські ІПСО вже реально крутять пересічних поляків як циган сонцем...
03.11.2025 17:50 Відповісти
 
 