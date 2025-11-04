Спецслужби РФ створюють фейкові сторінки "Спецпідрозділу Тимура", щоб дискредитувати українську розвідку, - ГУР

Російські спецслужби активізували інформаційні операції проти України, створюючи фейкові сторінки та телеграм-канали, що імітують ресурси "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомило ГУР МО України, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, російські пропагандисти активізували зусилля зі створення телеграм-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси "Cпецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Їхня мета - ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нещодавно було зареєстровано фейковий телеграм-канал, перше повідомлення на якому з’явилося 31 жовтня 2025 року. У ГУР наголосили, що офіційна комунікація спецпідрозділу ведеться лише через ресурси воєнної розвідки України.

"Спецпідрозділ Тимура"

Крім того, росіяни імітують сторінки підрозділів, які входять до складу "Спецпідрозділу Тимура". Так, 16 березня 2024 року вони створили фейковий канал Російського Добровольчого Корпусу, який наразі має понад 130 тисяч підписників - більше, ніж справжня сторінка РДК.

"Зростання антикремлівського спротиву та збільшення кількості росіян, які приєднуються до добровольчих підрозділів української розвідки, викликає тривогу у Кремля. Саме тому ФСБ намагається хоч якось "воювати" - створюючи фейкові сторінки, фабрикуючи дезінформацію і маскуючи власні провали під "інформаційні операції", - підсумували у ГУР.

