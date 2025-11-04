РУС
Кропивницкий ТЦК якобы оштрафовал многодетную женщину-медика на 17 тыс. грн: терцентр опроверг

Кировоградский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назвал ложной информацию о якобы наложении штрафа в 17 тысяч гривен на женщину-медика, мать четверых детей.

Об этом говорится в сообщении ОТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что говорит ТЦК

"В сети Интернет распространяется информация о якобы наложении штрафа Кропивницким ТЦК и СП на женщину-медика, мать четверых детей. Призываем представителей СМИ и пользователей социальных сетей не распространять ложную или непроверенную информацию, ведь такие действия дестабилизируют общество и играют на руку врагу", - отмечает ТЦК.

В сообщении говорится, что административное взыскание в отношении женщины не применялось, а данные, приведенные в публикациях, не подтверждены никакими официальными документами.

Кропивницкий ТЦК отменил штраф для матери четверых детей

Что предшествовало

Отметим, накануне нардеп Алексей Гончаренко опубликовал сообщение, в котором говорилось о якобы штрафе женщины-медика.

В скриншотах говорилось, что женщина является медиком, стоит на воинском учете с 2004 года, а в 2023 году после прохождения медосмотра в повестке получила отметку об освобождении от службы по причине многодетности.

В то же время недавно она узнала, что находится в розыске, и, когда явилась в ТЦК, там якобы составили акт о нарушении и наложили штраф в 17 тысяч гривен.

Женщина также утверждает, что военные ТЦК не позволяли ей выйти, требовали взять направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) и угрожали еще одним штрафом в 18 тысяч гривен за отказ.

а могла б і іпілепсією захворіти. Пощастило я вважаю, бо ***** вумна
04.11.2025 17:08 Ответить
Навіщо давати неперевірену інформацію? Ну так штрафували, чи Льошик пургу розганяє?
Я якщо штрафквали, то кого і за що?
04.11.2025 17:24 Ответить
а чому не Істоміна? ти іспанська кацапка, новину прочитала уважно? тобі скрін виклали з тим що ця жінка написала.
якщо почнеш стогнати, що ця жінка бреше, то у нас в Україні є таке поняття як презумпція невинуватості, і жінка не бреше поки не доведено іншого. це у вас в кацапії всі брешуть по замовчуванню, поки не доведуть інше
04.11.2025 18:13 Ответить
Маразм...
04.11.2025 17:31 Ответить
 
 