Кропивницький ТЦК нібито оштрафував багатодітну жінку-медика на 17 тис. грн: терцентр спростував
Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки назвав неправдивою інформацію про нібито накладення штрафу у 17 тисяч гривень на жінку-медикиню, матір чотирьох дітей.
Про це йдеться у повідомленні ОТЦК та СП у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що каже ТЦК
"У мережі Інтернет поширюється інформація про нібито накладення штрафу Кропивницьким ТЦК та СП на жінку-медика, матір чотирьох дітей. Закликаємо представників ЗМІ та користувачів соціальних мереж не поширювати неправдиву або неперевірену інформацію, адже такі дії дестабілізують суспільство та грають на руку ворогу", - наголошує ТЦК.
У повідомленні йдеться, що адміністративне стягнення щодо жінки не застосовувалося, а дані, наведені в публікаціях, не підтверджені жодними офіційними документами.
Що передувало
Зазначимо, напередодні нардеп Олексій Гончаренко опублікував повідомлення, де йшлося про нібито штрафування жінки-медикині.
У скриншотах йшлося, що жінка є медиком, стоїть на військовому обліку з 2004 року, а у 2023 році після проходження медогляду у повістці отримала позначку про звільнення від служби через багатодітність.
Водночас нещодавно вона дізналася, що перебуває у розшуку, і, коли з’явилася до ТЦК, там нібито склали акт про порушення та наклали штраф у 17 тисяч гривень.
Жінка також стверджує, що військові ТЦК не дозволяли їй вийти, вимагали взяти направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та погрожували ще одним штрафом у 18 тисяч гривень за відмову.
Я якщо штрафквали, то кого і за що?
якщо почнеш стогнати, що ця жінка бреше, то у нас в Україні є таке поняття як презумпція невинуватості, і жінка не бреше поки не доведено іншого. це у вас в кацапії всі брешуть по замовчуванню, поки не доведуть інше
Хто та панянка про яку новина, чому з тією панянкою авторка новини даної
( Автор: Валерiя Сушкова )
не поспілкувалась як журналіст "вживу" (хоча би по телефону) ?
Хто зна, може є така жінка з підходящими даними (медикиня, і 4 дітей), яка давно не користувалась своїм акаунтом, її акаунт зламали, закинули дану інформацію, а хтось підкинув Гончаренко відповідну сторінку зламаного акаунту, і він, звичайно що обурившись як громадянин, вирішив висвітлити, як громадянин, щоб привернути увагу, до такої кричущої ситуації. А насправді, може бути, що його розвели вміло московити. ( хто зна. Бо через те що тут нема наприклад такого, "ми зв'язатись з жінкою, яка писала той текст, вона дійсно підтвердила що писала той текст, в також, вона підтвердила, що все було так, як в тому тексті написано", тобто автор Валерiя Сушкова , не зробила дії, які по ідеї, журналіст мав би зробити, а саме, висвітлити ситуацію про яку написано, з точки зору журналіста, а не просто зробити "копіпасти".)