УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9955 відвідувачів онлайн
Новини Штрафи від ТЦК та СП
1 646 6

Кропивницький ТЦК нібито оштрафував багатодітну жінку-медика на 17 тис. грн: терцентр спростував

Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки назвав неправдивою інформацію про нібито накладення штрафу у 17 тисяч гривень на жінку-медикиню, матір чотирьох дітей.

Про це йдеться у повідомленні ОТЦК та СП у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що каже ТЦК

"У мережі Інтернет поширюється інформація про нібито накладення штрафу Кропивницьким ТЦК та СП на жінку-медика, матір чотирьох дітей. Закликаємо представників ЗМІ та користувачів соціальних мереж не поширювати неправдиву або неперевірену інформацію, адже такі дії дестабілізують суспільство та грають на руку ворогу", - наголошує ТЦК.

У повідомленні йдеться, що адміністративне стягнення щодо жінки не застосовувалося, а дані, наведені в публікаціях, не підтверджені жодними офіційними документами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірний пункт на ДВРЗ призупинив роботу після публікації скандальних фото з антисанітарією, - нардеп Федієнко. ДОКУМЕНТ

Кропивницький ТЦК заперечив штраф для матері чотирьох дітей

Що передувало

Зазначимо, напередодні нардеп Олексій Гончаренко опублікував повідомлення, де йшлося про нібито штрафування жінки-медикині.

У скриншотах йшлося, що жінка є медиком, стоїть на військовому обліку з 2004 року, а у 2023 році після проходження медогляду у повістці отримала позначку про звільнення від служби через багатодітність.

Водночас нещодавно вона дізналася, що перебуває у розшуку, і, коли з’явилася до ТЦК, там нібито склали акт про порушення та наклали штраф у 17 тисяч гривень.

Жінка також стверджує, що військові ТЦК не дозволяли їй вийти, вимагали взяти направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та погрожували ще одним штрафом у 18 тисяч гривень за відмову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив використання електронної черги для запису до ТЦК

Кропивницький ТЦК заперечив штраф для матері чотирьох дітей
Кропивницький ТЦК заперечив штраф для матері чотирьох дітей

Автор: 

лікарі (1313) штраф (1933) ТЦК та СП (858) Кіровоградська область (633)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а могла б і іпілепсією захворіти. Пощастило я вважаю, бо ***** вумна
показати весь коментар
04.11.2025 17:08 Відповісти
Навіщо давати неперевірену інформацію? Ну так штрафували, чи Льошик пургу розганяє?
Я якщо штрафквали, то кого і за що?
показати весь коментар
04.11.2025 17:24 Відповісти
а чому не Істоміна? ти іспанська кацапка, новину прочитала уважно? тобі скрін виклали з тим що ця жінка написала.
якщо почнеш стогнати, що ця жінка бреше, то у нас в Україні є таке поняття як презумпція невинуватості, і жінка не бреше поки не доведено іншого. це у вас в кацапії всі брешуть по замовчуванню, поки не доведуть інше
показати весь коментар
04.11.2025 18:13 Відповісти
Згоден, новина "сира", як мінімум стилістика, схожа на типу як для хайпу, а не розібратись що та як.
Хто та панянка про яку новина, чому з тією панянкою авторка новини даної
( Автор: Валерiя Сушкова )
не поспілкувалась як журналіст "вживу" (хоча би по телефону) ?

Хто зна, може є така жінка з підходящими даними (медикиня, і 4 дітей), яка давно не користувалась своїм акаунтом, її акаунт зламали, закинули дану інформацію, а хтось підкинув Гончаренко відповідну сторінку зламаного акаунту, і він, звичайно що обурившись як громадянин, вирішив висвітлити, як громадянин, щоб привернути увагу, до такої кричущої ситуації. А насправді, може бути, що його розвели вміло московити. ( хто зна. Бо через те що тут нема наприклад такого, "ми зв'язатись з жінкою, яка писала той текст, вона дійсно підтвердила що писала той текст, в також, вона підтвердила, що все було так, як в тому тексті написано", тобто автор Валерiя Сушкова , не зробила дії, які по ідеї, журналіст мав би зробити, а саме, висвітлити ситуацію про яку написано, з точки зору журналіста, а не просто зробити "копіпасти".)
показати весь коментар
04.11.2025 19:17 Відповісти
Маразм...
показати весь коментар
04.11.2025 17:31 Відповісти
знов іпсо??навіть якщо і штрафували правди ніхто не скаже??...
показати весь коментар
04.11.2025 18:41 Відповісти
 
 