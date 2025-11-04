Кропивницький ТЦК нібито оштрафував багатодітну жінку-медика на 17 тис. грн: терцентр спростував

Кіровоградський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки назвав неправдивою інформацію про нібито накладення штрафу у 17 тисяч гривень на жінку-медикиню, матір чотирьох дітей.

Про це йдеться у повідомленні ОТЦК та СП у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що каже ТЦК

"У мережі Інтернет поширюється інформація про нібито накладення штрафу Кропивницьким ТЦК та СП на жінку-медика, матір чотирьох дітей. Закликаємо представників ЗМІ та користувачів соціальних мереж не поширювати неправдиву або неперевірену інформацію, адже такі дії дестабілізують суспільство та грають на руку ворогу", - наголошує ТЦК.

У повідомленні йдеться, що адміністративне стягнення щодо жінки не застосовувалося, а дані, наведені в публікаціях, не підтверджені жодними офіційними документами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збірний пункт на ДВРЗ призупинив роботу після публікації скандальних фото з антисанітарією, - нардеп Федієнко. ДОКУМЕНТ

Що передувало

Зазначимо, напередодні нардеп Олексій Гончаренко опублікував повідомлення, де йшлося про нібито штрафування жінки-медикині.

У скриншотах йшлося, що жінка є медиком, стоїть на військовому обліку з 2004 року, а у 2023 році після проходження медогляду у повістці отримала позначку про звільнення від служби через багатодітність.

Водночас нещодавно вона дізналася, що перебуває у розшуку, і, коли з’явилася до ТЦК, там нібито склали акт про порушення та наклали штраф у 17 тисяч гривень.

Жінка також стверджує, що військові ТЦК не дозволяли їй вийти, вимагали взяти направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) та погрожували ще одним штрафом у 18 тисяч гривень за відмову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив використання електронної черги для запису до ТЦК



