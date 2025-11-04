Более 144 тыс. обращений от российских семей о пропавших без вести оккупантах поступило в проект "Хочу найти", - Коордштаб

В проект "Хочу найти" Координационного штаба поступило 144 138 обращений от российских семей о пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора России.

Реальное количество пленных оккупантов значительно больше

В Коордштабе отметили, что по их оценкам, эта цифра значительно меньше реального количества пропавших без вести оккупантов, ведь не все родственники обращаются в украинский проект.

"С самого начала полномасштабной войны в Украине власти РФ полностью игнорируют потери и большое количество пропавших без вести среди своих военных. Поэтому россияне вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных и обращаться к проекту "Хочу найти"", - говорится в сообщении.

Так, только в октябре 2025 года в проект поступило 9243 заявки. Это около 300 обращений ежедневно.

Используя предоставленную в рамках проекта информацию, родственники получают возможность подтвердить статус пленного или погибшего и требовать от российских властей проведения обменов. С начала работы "Хочу найти" (январь 2024 года) было подтверждено пребывание 3017 российских военных в украинском плену, из которых 1922 уже обменены на украинских защитников.

Среди пленных - не только россияне

Отмечается, что в целом в Украине в плену находится значительно больше российских военных, однако не все родные пленных знают о проекте и оставили заявки на поиск.

В октябре этого года проект "Хочу найти" подтвердил пребывание в украинском плену 159 оккупантов, родные которых оставляли заявки:

Среди этих военнопленных - не только россияне, но и граждане других стран: Казахстана, Узбекистана, Беларуси и даже Египта. Это еще раз подтверждает информацию от проекта "Хочу жить", что Россия активно привлекает наемников для войны в Украине.

Всего 2% из подтвержденных проектом в октябре имеют высшее образование. Более половины (53%) получили только школьное образование, а некоторые вообще не учились после начальной школы. Такой низкий уровень образования в армии РФ вполне закономерен, ведь именно необразованных граждан легче склонить к подписанию контракта с Минобороны РФ и отправить воевать в Украину.

Лишь трое из этих военнопленных указали патриотизм как причину участия в войне против Украины. Самая распространенная мотивация (42%) - деньги. На втором месте (25%) - желание избежать уголовной ответственности за преступления или снять судимости.

