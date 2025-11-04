Понад 144 тис. звернень від російських родин щодо зниклих безвісти окупантів надійшло до проєкту "Хочу найти", - Коордштаб

До проєкту "Хочу найти" Коордштабу надійшло 144 138 звернень від російських родин щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Реальна кількість полонених окупантів значно більша

У Коордштабі зауважили, що за їхніми оцінками, ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі родичі звертаються до українського проєкту.

"Із самого початку повномасштабної війни в Україні влада рф повністю ігнорує втрати та велику кількість зниклих безвісти серед своїх військових. Тому росіяни змушені самостійно розшукувати своїх рідних і звертатися до проєкту "Хочу найти"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Понад 10 тис. заявок про зниклих безвісти військових РФ надійшло до України в березні, - Коордштаб

Так, лише у жовтні 2025 року до проєкту надійшло 9243 заявки. Це близько 300 звернень щодня.

Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, родичі отримують змогу підтвердити статус полоненого або загиблого та вимагати від російської влади проведення обмінів. З початку роботи "Хочу найти" (січень 2024 року) було підтверджено перебування 3017 російських військових в українському полоні, з яких 1922 вже обміняно на українських Захисників.

Серед полонених - не лише росіяни

Зазначається, що загалом в Україні у полоні перебуває значно більше російських військових, однак не всі рідні полонених знають про проєкт і залишили заявки на пошук.

Також читайте: Триває робота над двома треками перемовин з РФ щодо обміну полоненими, - Коордштаб

У жовтні цього року проєкт "Хочу найти" підтвердив перебування в українському полоні 159 окупантів, рідні яких залишали заявки:

Серед цих військовополонених - не лише росіяни, а й громадяни інших країн: Казахстану, Узбекистану, Білорусі та навіть Єгипту. Це ще раз підтверджує інформаціювід проєкту "Хочу жить", що росія активно залучає найманців для війни в Україні.

Всього 2% із підтверджених проєктом у жовтні мають вищу освіту. Більше половини (53%) отримали лише шкільну освіту, а дехто взагалі не навчався після початкової школи. Такий низький рівень освіти в армії рф цілком закономірний, адже саме неосвічених громадян легше схилити до підписання контракту з Міноборони рф та відправити воювати в Україну.

Лише троє з цих військовополонених вказали патріотизм як причину участі у війні проти України. Найпоширеніша мотивація (42%) - гроші. На другому місці (25%) - бажання уникнути кримінальної відповідальності за злочини або зняти судимості.

Також читайте: Зеленський: ЗСУ з початку року взяли в полон понад 2 тис. росіян на Покровському та Добропільському напрямках