Зеленський: ЗСУ з початку року взяли в полон понад 2 тис. росіян на Покровському та Добропільському напрямках

На Покровському та Добропільському напрямках російські війська зазнають значних втрат, а українські захисники з початку року взяли в полон понад дві тисячі окупантів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Путіну потрібно було Добропілля. І наші зробили правильно. Ми не знаємо, що зробили б "рускі", якби ми не провели Добропільську операцію. Вони там стерли багато своїх військових. Їхніх людей у полоні 2200, це за більш ніж 6 місяців 2025 року. Весь схід - Добропілля, Покровськ - принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили", - сказав Зеленський.

План РФ захопити Покровськ

Президент додав, що росіяни планували захопити Покровськ ще торік, але не змогли цього зробити, попри великі втрати. За його словами, місто залишається головною ціллю ворога, зокрема для того, щоб посилити свої позиції у переговорах зі США.

Нагадаємо, Зеленський також повідомляв, що українські сили успішно відбивають атаки ворога на кількох напрямках фронту, знищуючи російські підрозділи та контролюючи ситуацію біля Покровська та Куп’янська.

ага, українські полоненні знаходяться в живодерні, підари на борщі та тістечках.
що з захисниками азовсталі, котрим ти наазав здатися під особистими гарантіями?
чи живі ще вони?
чи повернуться до людського життя після звільнення?

що там молотив сирський про правду?
сирський у тебе єдиний шанс, це після чергової ставки заарештувати зе!гніду, та вивести на майдан в кайданках!!!
показати весь коментар
28.10.2025 12:01 Відповісти
То на обмін - бо в наших в полоні тільки Азовців до тисячі
показати весь коментар
28.10.2025 12:02 Відповісти
А ти зелена гнида яким боком до ЗСУ
показати весь коментар
28.10.2025 12:04 Відповісти
так розповідає як мав при тому участь....легко хвалитися за рахунок зусиль та крові інших
показати весь коментар
28.10.2025 12:06 Відповісти
кормить этих пидоров надо? а нам на всё повышают цены. а наших ребят в ********** всё судят.
показати весь коментар
28.10.2025 12:09 Відповісти
 
 