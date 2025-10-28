РУС
Зеленский: С начала года ВСУ взяли в плен более 2 тыс. россиян на Покровском и Добропольском направлениях

На Покровском и Добропольском направлениях российские войска несут значительные потери, а украинские защитники с начала года взяли в плен более двух тысяч оккупантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Путину нужно было Доброполье. И наши сделали правильно. Мы не знаем, что сделали бы "русские", если бы мы не провели Добропольскую операцию. Они там стерли много своих военных. Их людей в плену 2200, это за более чем 6 месяцев 2025 года. Весь восток - Доброполье, Покровск - принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли", - сказал Зеленский.

План РФ захватить Покровск

Президент добавил, что россияне планировали захватить Покровск еще в прошлом году, но не смогли этого сделать, несмотря на большие потери. По его словам, город остается главной целью врага, в частности для того, чтобы усилить свои позиции в переговорах с США.

Напомним, Зеленский также сообщал, что украинские силы успешно отражают атаки врага на нескольких направлениях фронта, уничтожая российские подразделения и контролируя ситуацию возле Покровска и Купянска.

