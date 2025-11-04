Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, вечером 4 ноября воздушная тревога звучит в разных регионах.
Движение ударных БПЛА
В 18:08 - украинские защитники сообщили о вражеском беспилотнике на Сумщине курсом на Николаевку. Также БПЛА в Черниговской области, вблизи н.п.Корюковка, курсом на юг.
В 18:17 - БПЛА на востоке Днепропетровщины, основным курсом на запад.
В 18:42 - ударные беспилотники на Харьковщине в районе н.п.Золочев и Мерефа, курсом на юг.
В 19:11 - на севере Сумской области БПЛА в направлении областного центра.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Ранее мы сообщали, что РФ атаковала Никопольскую и Синельниковскую области: в Покровской громаде двое погибших и четверо раненых, в Николаевской - уже 9 пострадавших.
