Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

Российские оккупанты продолжают атаковать территорию Украины ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, вечером 4 ноября воздушная тревога звучит в разных регионах.

Движение ударных БПЛА

В 18:08 - украинские защитники сообщили о вражеском беспилотнике на Сумщине курсом на Николаевку. Также БПЛА в Черниговской области, вблизи н.п.Корюковка, курсом на юг.

В 18:17 - БПЛА на востоке Днепропетровщины, основным курсом на запад.

В 18:42 - ударные беспилотники на Харьковщине в районе н.п.Золочев и Мерефа, курсом на юг.

В 19:11 - на севере Сумской области БПЛА в направлении областного центра.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что РФ атаковала Никопольскую и Синельниковскую области: в Покровской громаде двое погибших и четверо раненых, в Николаевской - уже 9 пострадавших.

