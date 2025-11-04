Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські окупанти продовжують атакувати територію України ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, ввечері 4 листопада повітряна тривога лунає в різних регіонах.

Рух ударних БпЛА

О 18:08 - українські захисники повідомили про ворожий безпілотник на Сумщині курсом на Миколаївку. Також БпЛА на Чернігівщині, поблизу н.п.Корюківка, курсом на південь.

О 18:17 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, основним курсом на захід.

О 18:42 - ударні безпілотники в Харківській області в районі н.п.Золочів та Мерефа, курсом на південь.

О 19:11 - на півночі Сумщини БпЛА в напрямку обласного центру.

Оновлена інформація

О 20:09 - повідомляється про БпЛА на Харківщині:

на заході в напрямку н.п. Слобожанське;

на сході в напрямку н.п. Краснопалівка;

в центрі на н.п. Малинівка;

на півдні в напрямку н.п. Лиманівка.

О 20:11- БпЛА на сході Дніпропетровщини, в напрямку н.п. Васильківка та Павлоград.

О 20:33 - пуски КАБ на схід Харківщини.

О 20:59 - пуски КАБ на Сумщину.

О 21:17 - Одещина - ракетна небезпека.

О 21:18 - БпЛА на Суми з півночі.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що РФ атакувала Нікопольщину й Синельниківщину: у Покровській громаді двоє загиблих і четверо поранених, у Миколаївській - вже 9 постраждалих.

Також читайте: РФ атакувала з авіації Добропілля: з-під завалів п’ятиповерхівки врятували чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж