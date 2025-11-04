Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські окупанти продовжують атакувати територію України ударними дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, ввечері 4 листопада повітряна тривога лунає в різних регіонах.
Рух ударних БпЛА
О 18:08 - українські захисники повідомили про ворожий безпілотник на Сумщині курсом на Миколаївку. Також БпЛА на Чернігівщині, поблизу н.п.Корюківка, курсом на південь.
О 18:17 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, основним курсом на захід.
О 18:42 - ударні безпілотники в Харківській області в районі н.п.Золочів та Мерефа, курсом на південь.
О 19:11 - на півночі Сумщини БпЛА в напрямку обласного центру.
Оновлена інформація
О 20:09 - повідомляється про БпЛА на Харківщині:
- на заході в напрямку н.п. Слобожанське;
- на сході в напрямку н.п. Краснопалівка;
- в центрі на н.п. Малинівка;
- на півдні в напрямку н.п. Лиманівка.
О 20:11- БпЛА на сході Дніпропетровщини, в напрямку н.п. Васильківка та Павлоград.
О 20:33 - пуски КАБ на схід Харківщини.
О 20:59 - пуски КАБ на Сумщину.
О 21:17 - Одещина - ракетна небезпека.
О 21:18 - БпЛА на Суми з півночі.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що РФ атакувала Нікопольщину й Синельниківщину: у Покровській громаді двоє загиблих і четверо поранених, у Миколаївській - вже 9 постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль