РФ атакувала з авіації Добропілля: з-під завалів п’ятиповерхівки врятували чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Добропіллі на Донеччині після чергового російського авіаудару з-під завалів житлового будинку врятували чоловіка.

"Добропілля: після чергового російського авіаудару під завалами частково зруйнованої житлової 5-поверхівки опинився чоловік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри постійну загрозу повторних ворожих обстрілів, надзвичайники відшукали травмованого серед уламків конструкцій на рівні 3 поверху, вивільнили його, надали домедичну допомогу та передали лікарям "швидкої".

Що передувало

Минулої доби по Добропіллю росіяни вдарили чотирма бомбами "КАБ-250" і двома дронами – вбили цивільну особу, пошкодили 4 приватних будинки, 2 заклади освіти, підприємство.

