РФ атаковала авиацией Доброполье: из-под завалов пятиэтажки спасли мужчину. ВИДЕО+ФОТО
В Доброполье Донецкой области после очередного российского авиаудара из-под завалов жилого дома спасли мужчину.
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Доброполье: после очередного российского авиаудара под завалами частично разрушенного жилого 5-этажного дома оказался мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на постоянную угрозу повторных вражеских обстрелов, чрезвычайники отыскали травмированного среди обломков конструкций на уровне 3 этажа, освободили его, оказали домедицинскую помощь и передали врачам "скорой".
Что предшествовало
За прошедшие сутки по Доброполью россияне нанесли четыре удара бомбами "КАБ-250" и двумя дронами – убили гражданское лицо, повредили 4 частных дома, 2 учебных заведения, предприятие.
