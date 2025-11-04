На фронте произошло 144 боевых столкновения, 49 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 144 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 35 авиационных ударов, применили шесть ракет, сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3 029 дронов-камикадзе и осуществили 3 668 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиабомб и осуществил 135 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще два боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник осуществил пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.
На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.
На Константиновском направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Бересток и Софиевка.
На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. В пяти локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 107 оккупантов, из них 55 — безвозвратно. Также уничтожено 21 беспилотный летательный аппарат, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, украинские воины поразили две единицы автомобильного транспорта и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
На Александровском направлении враг 15 раз атаковал в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степовое, Вербовое, Новогригоровка. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Покровское и Алексеевка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян недалеко от Новониколаевки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Солодкое, Пологи и Тернуватое.
На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степовое и Новоандреевка. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки.
На Приднепровском направлении противник предпринял три тщетные попытки продвинуться в направлении Антоновского моста.
На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Підрозділ ГУР МО України «Братство» провів розвідувально-диверсійну операцію в «сірій зоні» в районі колишніх островів Великі та Малі Кучугури, в нині дно колишнього Каховського водосховища та встановили прапор над руїнами однієї з будівель.
У ході операції було ліквідовано двох російських військових, які, ймовірно, контролювали ділянку колишніх островів і здійснювали спостереження.
Покровський напрямок:
У північно-західній, північній та північно-східній частинах Покровська йдуть запеклі бої за підтримки авіації, артилерії та величезної кількості безпілотників. Російські війська закріпилися в центральній частині міста і вийшли на північну околицю в районі перехрестя вулиць Свободи та Філатова.
Українські війська проводять локальні контрдії та роблять спроби відкинути супротивника з північно-західної частини міста (бої в районі заводів «Електродвигун», «Стройдеталь» та «ККД»).
Також контрдії українських сил тривають у районі міста Родинське.
На території шахти «Краснолиманська» ЗСУ завдали удару по російських дронарях, які засвітили свою позицію під час посадки «Мавіка».
На Борівському напрямку противник просунувся на ділянці площею 12,1 км², зайняв 5 опорних пунктів та штурмує Борівську Андріївку."