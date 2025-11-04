На фронте произошло 144 боевых столкновения, 49 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 144 боевых столкновения.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли один ракетный и 35 авиационных ударов, применили шесть ракет, сбросили 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3 029 дронов-камикадзе и осуществили 3 668 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес 5 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 10 управляемых авиабомб и осуществил 135 обстрелов, в том числе восемь — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Двуречанское. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил пять наступательных действий вблизи населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и Петропавловка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики десять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Новоселовка, Коровий Яр, Дробышево и в направлении Лимана. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника вблизи Серебрянки, Выемки, Переездного, Северска и в направлении Дроновки.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Ступочки.

На Константиновском направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Александро-Шультино, Иванополье, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Бересток и Софиевка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономическое, Родинское, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Зверево, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Новоукраинка, Дачное. В пяти локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 107 оккупантов, из них 55 — безвозвратно. Также уничтожено 21 беспилотный летательный аппарат, две единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, украинские воины поразили две единицы автомобильного транспорта и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

На Александровском направлении враг 15 раз атаковал в сторону населенных пунктов Егоровка, Новоивановка, Ялта, Сосновка, Степовое, Вербовое, Новогригоровка. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Покровское и Алексеевка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян недалеко от Новониколаевки. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Солодкое, Пологи и Тернуватое.

На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Степовое и Новоандреевка. Силы обороны успешно остановили все вражеские атаки.

На Приднепровском направлении противник предпринял три тщетные попытки продвинуться в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.