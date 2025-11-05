РФ атаковала Украину 80 БПЛА: ПВО обезвредила 61 цель. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 5 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 80 БПЛА различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Пуски БПЛА типа Shahed, Гербера и других фиксировали из направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск – РФ.
Около 50 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.
Нагадаю:
До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку
Новина від 09.07.25
Хоч один раз за цей час 1000+ було?
Але це не цікаво, зради немає.