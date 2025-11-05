РУС
Новости Результат работы ПВО
РФ атаковала Украину 80 БПЛА: ПВО обезвредила 61 цель. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 5 ноября 2025 года. Результат работы ПВО

В ночь на 5 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 80 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Пуски БПЛА типа Shahed, Гербера и других фиксировали из направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск – РФ.

Около 50 из них – "шахеды".

Читайте: Враг ударил дронами по Новгороду-Сиверску: трое раненых, есть значительные повреждения жилой застройки. ФОТОрепортаж

Как отработала ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

Атака шахедов 5 ноября 2025 года. Результат работы ПВО

Сьогодні 5 листопада 2025 року.
Нагадаю:
До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку
Новина від 09.07.25
Хоч один раз за цей час 1000+ було?
Але це не цікаво, зради немає.
показать весь комментарий
05.11.2025 09:25 Ответить
 
 