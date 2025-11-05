РФ атаковала Украину 80 БПЛА: ПВО обезвредила 61 цель. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 5 ноября российские оккупанты выпустили по Украине 80 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Пуски БПЛА типа Shahed, Гербера и других фиксировали из направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск – РФ.

Около 50 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 2 локациях.

