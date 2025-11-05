РФ атакувала Україну 80-ма БпЛА: ППО знешкодила 61 ціль

У ніч на 5 листопада російські окупанти випустили по Україні 80 БпЛА різних типів.

Подробиці атаки

Пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та інших фіксували з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Близько 50 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

