УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10032 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
608 1

РФ атакувала Україну 80-ма БпЛА: ППО знешкодила 61 ціль

Атака шахедів 5 листопада 2025 року. Результат роботи ППО

У ніч на 5 листопада російські окупанти випустили по Україні 80 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та інших фіксували з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Близько 50 із них – "шахеди".

Читайте: Ворог ударив дронами по Новгороду-Сіверському: троє поранених, є значні пошкодження житлової забудови. ФОТОрепортаж

Як відпрацювала ППО?

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атака шахедів 5 листопада 2025 року. Результат роботи ППО

Автор: 

обстріл (33987) ППО (4119) Повітряні сили (3407)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сьогодні 5 листопада 2025 року.
Нагадаю:
До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку
Новина від 09.07.25
Хоч один раз за цей час 1000+ було?
Але це не цікаво, зради немає.
показати весь коментар
05.11.2025 09:25 Відповісти
 
 