РФ атакувала Україну 80-ма БпЛА: ППО знешкодила 61 ціль
У ніч на 5 листопада російські окупанти випустили по Україні 80 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Пуски БпЛА типу Shahed, Гербера та інших фіксували з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Близько 50 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нагадаю:
До осені РФ регулярно запускатиме по Україні понад 1000 "Шахедів" за одну атаку
Новина від 09.07.25
Хоч один раз за цей час 1000+ було?
Але це не цікаво, зради немає.