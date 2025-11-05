РУС
Враг ударил дроном по Запорожскому району: ранены четверо спасателей, уничтожен микроавтобус

Российские войска 13 октября сбросили взрывчатку с FPV на автомобиль с людьми в Запорожье

Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты ударили fpv-дроном

Как отмечается, российский fpv-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено.

"Четыре человека получили травмы - им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Федоров.

Больше подробностей на данный момент не известно.

Читайте также: Ситуация в районе Малой Токмачки: наблюдается появление "серой зоны", вражеская пехота пытается проникнуть в село, - DeepState

Что предшествовало?

Накануне войска РФ обстреляли 14 населенных пунктов в Запорожской области. Терноватое подверглось авиаударам.

