Враг ударил дроном по Запорожскому району: ранены четверо спасателей, уничтожен микроавтобус

Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Рашисты ударили fpv-дроном

Как отмечается, российский fpv-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено.

"Четыре человека получили травмы - им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Федоров.

Больше подробностей на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Накануне войска РФ обстреляли 14 населенных пунктов в Запорожской области. Терноватое подверглось авиаударам.

