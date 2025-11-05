Враг ударил дроном по Запорожскому району: ранены четверо спасателей, уничтожен микроавтобус
Четыре спасателя ранены в результате вражеской атаки по Запорожскому району.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Рашисты ударили fpv-дроном
Как отмечается, российский fpv-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено.
"Четыре человека получили травмы - им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Федоров.
Больше подробностей на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Накануне войска РФ обстреляли 14 населенных пунктов в Запорожской области. Терноватое подверглось авиаударам.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль