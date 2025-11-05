Ворог ударив дроном по Запорізькому району: поранено чотирьох рятувальників, знищено мікроавтобус
Четверо рятувальників поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Рашисти вдарили fpv-дроном
Як зазначається, російський fpv-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено.
"Чотири людини отримали травми - їм надається уся необхідна допомога", - уточнив Федоров.
Більше подробиць на цю мить не відомо.
Що передувало?
Напередодні війська РФ обстріляли 14 населених пунктів на Запоріжжі. Тернувате перебувало під авіаударами.
