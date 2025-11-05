Ворог ударив дроном по Запорізькому району: поранено чотирьох рятувальників, знищено мікроавтобус

Четверо рятувальників поранені внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Рашисти вдарили fpv-дроном

Як зазначається, російський fpv-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено.

"Чотири людини отримали травми - їм надається уся необхідна допомога", - уточнив Федоров.

Більше подробиць на цю мить не відомо.

Що передувало?

Напередодні війська РФ обстріляли 14 населених пунктів на Запоріжжі. Тернувате перебувало під авіаударами.

