Транспортно-зарядная машина для ОТРК "Искандер" и РЛС врага поражены в Курской области, — ССО

Силы специальных операций поразили транспортно-зарядную машину для ОТРК"Искандер" в Курской области.

Об этом воины сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В ночь на 4 октября ССО и повстанческое движение "Черная Искра" провели операцию и поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК "Искандер" возле села Овсянниково Курской области РФ.

Машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску по Украине.

Читайте также: ГУР обнародовал 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины

Уничтожение РЛС

Также была сожжена радиолокационная станция 1Л122 "Гармонь", которая несла дежурство вблизи села Нижний Реутец в Курской области.

Она предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ