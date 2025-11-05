РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8657 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
700 2

Транспортно-зарядная машина для ОТРК "Искандер" и РЛС врага поражены в Курской области, — ССО

ОТРК Искандер и элементы ПВО поражены в Курской области

Силы специальных операций поразили транспортно-зарядную машину для ОТРК"Искандер" в Курской области.

Об этом воины сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В ночь на 4 октября ССО и повстанческое движение "Черная Искра" провели операцию и поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК "Искандер" возле села Овсянниково Курской области РФ.

Машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску по Украине.

Читайте также: ГУР обнародовал 68 иностранных компонентов, обнаруженных в ракетах и БПЛА, которыми РФ атакует энергетику Украины

Уничтожение РЛС

Также была сожжена радиолокационная станция 1Л122 "Гармонь", которая несла дежурство вблизи села Нижний Реутец в Курской области.

Она предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

россия (97935) ССО (626) Искандер (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будем надеяться, что ТЗМ была с БК.
показать весь комментарий
05.11.2025 10:41 Ответить
Чому так важко з цими іскандерами? Виносять же ж пачками буки, с-300, с-400, тори. То чому з цими так само не можна? Це ж така сама мобільна установка, лише призначення інше. Невже не можна їх вполювати?
показать весь комментарий
05.11.2025 11:12 Ответить
 
 