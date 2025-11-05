Транспортно-зарядная машина для ОТРК "Искандер" и РЛС врага поражены в Курской области, — ССО
Силы специальных операций поразили транспортно-зарядную машину для ОТРК"Искандер" в Курской области.
Об этом воины сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В ночь на 4 октября ССО и повстанческое движение "Черная Искра" провели операцию и поразили транспортно-заряжающую машину для ОТРК "Искандер" возле села Овсянниково Курской области РФ.
Машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску по Украине.
Уничтожение РЛС
Также была сожжена радиолокационная станция 1Л122 "Гармонь", которая несла дежурство вблизи села Нижний Реутец в Курской области.
Она предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.
