Транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" та РЛС ворога уражено на Курщині, - ССО

Сили спеціальних операцій уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" на Курщині.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У ніч на 4 жовтня ССО та повстанський рух "Черная Искра" провели операцію та уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" біля села Овсянникове Курської області РФ.

Машину використовували для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску по Україні.

Знищення РЛС

Також було спалено радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь", що несла чергування поблизу села Нижній Реутець на Курщині.

Вона призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

Будем надеяться, что ТЗМ была с БК.
05.11.2025 10:41 Відповісти
Чому так важко з цими іскандерами? Виносять же ж пачками буки, с-300, с-400, тори. То чому з цими так само не можна? Це ж така сама мобільна установка, лише призначення інше. Невже не можна їх вполювати?
05.11.2025 11:12 Відповісти
Бо засоби ППО можуть годинами і навіть днями стояти на позиції чекати на свою здобич. А Іскандер це оперативно-тактична ракета, що працює хвилини. Почитай щось
05.11.2025 12:08 Відповісти
Але ж відомі приблизні райони пусків. Чому не можна відстежити за допомогою безпілотників? А потім скидами знищити?
05.11.2025 13:33 Відповісти
бо буки, с-... під час роботи випромінюють електромагнітні хвилі, джерала пеленгуються і знаходять для знищення, а іскандер виходить на позицію, в ракету вже заведені координати, робить пуск і втікає, тому їх виявити дуже важко, навіть після виявлення пуску, поки туди наведуться, поки підтвердять вже не буде по кому.
05.11.2025 13:05 Відповісти
А замінувати з безпілотників шляхи їхнього пересування? Відомо ж, де вони шастають найчастіше. Або ДРГ якусь відрядити, щоб засідку влаштувати.
05.11.2025 13:35 Відповісти
 
 