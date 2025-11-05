Транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" та РЛС ворога уражено на Курщині, - ССО

Сили спеціальних операцій уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" на Курщині.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У ніч на 4 жовтня ССО та повстанський рух "Черная Искра" провели операцію та уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" біля села Овсянникове Курської області РФ.

Машину використовували для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску по Україні.

Також читайте: ГУР оприлюднив 68 іноземних компонентів, виявлених у ракетах та БПЛА, якими РФ атакує енергетику України

Знищення РЛС

Також було спалено радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь", що несла чергування поблизу села Нижній Реутець на Курщині.

Вона призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ