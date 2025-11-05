Транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" та РЛС ворога уражено на Курщині, - ССО
Сили спеціальних операцій уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" на Курщині.
Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У ніч на 4 жовтня ССО та повстанський рух "Черная Искра" провели операцію та уразили транспортно-заряджальну машину для ОТРК "Іскандер" біля села Овсянникове Курської області РФ.
Машину використовували для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску по Україні.
Знищення РЛС
Також було спалено радіолокаційну станцію 1Л122 "Гармонь", що несла чергування поблизу села Нижній Реутець на Курщині.
Вона призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.
