Финансировал войну РФ: главу Ингушетии Калиматова в Украине заочно приговорили к 8 годам
В Украине суд заочно приговорил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за финансирование войны РФ против Украины.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Финансирование РФ
Следствие установило, что Калиматов систематически направлял средства и ресурсы на поддержку российских военных. В частности, по его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с вооруженными силами РФ, - от 100 до 400 тысяч рублей.
Кроме того, по приказу Калиматова организовали поставку 45 тонн груза с медикаментами, снаряжением, тепловыми пушками, спальниками и автомобилями для военных РФ, воюющих против Украины.
Что ему инкриминируют?
Чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 110-2 УК - финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции.
В Офисе генпрокурора напомнили, что Калиматов находится под санкциями Украины, США и Великобритании.
