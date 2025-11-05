Финансировал войну РФ: главу Ингушетии Калиматова в Украине заочно приговорили к 8 годам

В Украине суд заочно приговорил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за финансирование войны РФ против Украины.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Финансирование РФ

Следствие установило, что Калиматов систематически направлял средства и ресурсы на поддержку российских военных. В частности, по его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с вооруженными силами РФ, - от 100 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, по приказу Калиматова организовали поставку 45 тонн груза с медикаментами, снаряжением, тепловыми пушками, спальниками и автомобилями для военных РФ, воюющих против Украины.

Что ему инкриминируют?

Чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 110-2 УК - финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции.

В Офисе генпрокурора напомнили, что Калиматов находится под санкциями Украины, США и Великобритании.

