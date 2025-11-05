РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8530 посетителей онлайн
Новости Дело Калиматова
278 5

Финансировал войну РФ: главу Ингушетии Калиматова в Украине заочно приговорили к 8 годам

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

В Украине суд заочно приговорил главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за финансирование войны РФ против Украины.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Финансирование РФ

Следствие установило, что Калиматов систематически направлял средства и ресурсы на поддержку российских военных. В частности, по его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с вооруженными силами РФ, - от 100 до 400 тысяч рублей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus - взамен обещает дополнительную финансовую помощь, - Handelsblatt

Кроме того, по приказу Калиматова организовали поставку 45 тонн груза с медикаментами, снаряжением, тепловыми пушками, спальниками и автомобилями для военных РФ, воюющих против Украины.

Что ему инкриминируют?

Чиновника признали виновным по ч. 3 ст. 110-2 УК - финансирование действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции.

В Офисе генпрокурора напомнили, что Калиматов находится под санкциями Украины, США и Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС выделил Украине 1,8 млрд евро пятым траншем в рамках программы Ukraine Facility

Автор: 

Ингушетия (49) финансирование (1847) война в Украине (6751)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отак!
Знай наших!
Кім слідуючий!
А вони знають про це?
показать весь комментарий
05.11.2025 12:08 Ответить
Заочно відсидить і на волю с чистай совєстью.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:24 Ответить
А главу Чечни Дырдырова,ссыкотно заочно к пожизненному приговорить??Есть задокументированые факты и рабства и заложников среди украинских воинов,не говоря уже не то что о финансировании,но и прямом участии подразделений ахмат и показательных убийствах....или это другое??Да подать бородатого в мировой розыск по интерполу и т.д..и на всех его родственников(кошельков) дела завести...чтоб сидели безвылазно в своей чечне и носа не высовывали никуда под угрозой ареста...Та не...лучше деда показательно осудить...Это ж не рамзан...А то еще извиняться прийдется...каждый день.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:28 Ответить
Клоуни, що з них візьмеш.
показать весь комментарий
05.11.2025 12:29 Ответить
 
 