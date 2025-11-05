Фінансував війну РФ: главу Інгушетії Каліматова в Україні заочно засудили до 8 років
В Україні суд заочно засудив главу Інгушетії Махмуда-Алі Каліматова до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за фінансування війни РФ проти України.
Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Фінансування РФ
Слідство встановило, що Каліматов систематично спрямовував кошти та ресурси на підтримку російських військових. Зокрема, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами РФ, - від 100 до 400 тисяч рублів.
Крім того, за наказом Каліматова організували постачання 45 тонн вантажу з медикаментами, спорядженням, тепловими гарматами, спальниками та автомобілями для військових рф, які воюють проти України.
Що йому інкримінують?
Посадовця визнали винним за ч. 3 ст. 110-2 ККУ - фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції.
В Офісі генпрокурора нагадали, що Каліматов перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знай наших!
Кім слідуючий!
А вони знають про це?
Це стосувалося жарту студії «Квартал 95» у 2014 році, де було використано нарізку з відео, на якому Кадиров плакав.
2014 рік: Тоді ще керівник «Кварталу 95» Володимир Зеленський вибачився за цей жарт. Він пояснював, що не хотів образити мусульманський світ, і що над такими речами не жартують.
2020 рік: Ця тема знову спливла, коли Кадиров публічно вимагав від Зеленського, який вже був Президентом України, підтвердити свої вибачення. Це сталося після того, як в мережі з'явився уривок інтерв'ю Зеленського 2018 року, де він згадував, що вибачався за відеоролик, якщо він когось образив.
Таким чином, факт вибачення мав місце у 2014 році, а згодом, у 2020 році, Кадиров вимагав його публічного підтвердження.