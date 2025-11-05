УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10537 відвідувачів онлайн
Новини Справа Каліматова
694 7

Фінансував війну РФ: главу Інгушетії Каліматова в Україні заочно засудили до 8 років

Глава Інгушетії Махмуд-Алі Каліматов

В Україні суд заочно засудив главу Інгушетії Махмуда-Алі Каліматова до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за фінансування війни РФ проти України.

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Фінансування РФ

Слідство встановило, що Каліматов систематично спрямовував кошти та ресурси на підтримку російських військових. Зокрема, за його дорученням уряд Інгушетії виплачував одноразові премії громадянам, які підписували контракт зі збройними силами РФ, - від 100 до 400 тисяч рублів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина не постачатиме Україні ракети Taurus - натомість обіцяє додаткову фіндопомогу, - Handelsblatt

Крім того, за наказом Каліматова організували постачання 45 тонн вантажу з медикаментами, спорядженням, тепловими гарматами, спальниками та автомобілями для військових рф, які воюють проти України.

Що йому інкримінують?

Посадовця визнали винним за ч. 3 ст. 110-2 ККУ - фінансування дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України всупереч Конституції.

В Офісі генпрокурора нагадали, що Каліматов перебуває під санкціями України, США та Великої Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС виділив Україні 1,8 млрд євро п’ятим траншем у межах програми Ukraine Facility

Автор: 

Інгушетія (12) фінансування (3455) війна в Україні (8335)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отак!
Знай наших!
Кім слідуючий!
А вони знають про це?
показати весь коментар
05.11.2025 12:08 Відповісти
Заочно відсидить і на волю с чистай совєстью.
показати весь коментар
05.11.2025 12:24 Відповісти
А главу Чечни Дырдырова,ссыкотно заочно к пожизненному приговорить??Есть задокументированые факты и рабства и заложников среди украинских воинов,не говоря уже не то что о финансировании,но и прямом участии подразделений ахмат и показательных убийствах....или это другое??Да подать бородатого в мировой розыск по интерполу и т.д..и на всех его родственников(кошельков) дела завести...чтоб сидели безвылазно в своей чечне и носа не высовывали никуда под угрозой ареста...Та не...лучше деда показательно осудить...Это ж не рамзан...А то еще извиняться прийдется...каждый день.
показати весь коментар
05.11.2025 12:28 Відповісти
Володимир Зеленський вибачався перед Рамзаном Кадировим.

Це стосувалося жарту студії «Квартал 95» у 2014 році, де було використано нарізку з відео, на якому Кадиров плакав.

2014 рік: Тоді ще керівник «Кварталу 95» Володимир Зеленський вибачився за цей жарт. Він пояснював, що не хотів образити мусульманський світ, і що над такими речами не жартують.

2020 рік: Ця тема знову спливла, коли Кадиров публічно вимагав від Зеленського, який вже був Президентом України, підтвердити свої вибачення. Це сталося після того, як в мережі з'явився уривок інтерв'ю Зеленського 2018 року, де він згадував, що вибачався за відеоролик, якщо він когось образив.

Таким чином, факт вибачення мав місце у 2014 році, а згодом, у 2020 році, Кадиров вимагав його публічного підтвердження.
показати весь коментар
05.11.2025 14:41 Відповісти
Клоуни, що з них візьмеш.
показати весь коментар
05.11.2025 12:29 Відповісти
Сьогодні, з цього приводу, Махмуд-Алі Каліматов закатить банкет! Вже, мабуть, приймає вітання від друзів та близьких! )))
показати весь коментар
05.11.2025 13:43 Відповісти
 
 