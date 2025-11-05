Дрон 12-й бригады "Азов" ликвидировал оккупанта: пытался отбиться и остался без конечностей. ВИДЕО
Украинские дронари 6-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов" попали в оккупанта, который пытался отбиться от дрона на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, испуганный российский военный сначала убегал от беспилотника, но впоследствии решил вступить в своеобразный "кулачный поединок" с украинским БПЛА.
Вследствие этого "поединка" оккупант потерял несколько конечностей и был ликвидирован.
Видео попадания по военному РФ бойцы опубликовали в соцсетях.
Предварительно сообщалось, что минус бойцы полка "Азов" уничтожили 1127 единиц техники за октябрь.
Наслухався орк московської пропаганди, та і здох….
Грав в футбол.
Справжній, а не гєйскій ногомяч!