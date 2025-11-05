РУС
Новости Бои на Торецком направлении
1 944 9

Дрон 12-й бригады "Азов" ликвидировал оккупанта: пытался отбиться и остался без конечностей. ВИДЕО

Украинские дронари 6-го батальона специального назначения 12-й бригады "Азов" попали в оккупанта, который пытался отбиться от дрона на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, испуганный российский военный сначала убегал от беспилотника, но впоследствии решил вступить в своеобразный "кулачный поединок" с украинским БПЛА.

Вследствие этого "поединка" оккупант потерял несколько конечностей и был ликвидирован.

Видео попадания по военному РФ бойцы опубликовали в соцсетях.

Предварительно сообщалось, что минус бойцы полка "Азов" уничтожили 1127 единиц техники за октябрь.

армия РФ (21174) уничтожение (8354) Донецкая область (11216) Азов (847) Торецк (549) дроны (5346) Бахмутский район (659)
Зброю оркам вже не видають, чи то був наш полонений?
Чорна вдова з мухосранську, шукає наступного ********* на зустріч з портновим-пригожиним!!!
Так і не побачив **********, історичні місця Покровська…
Настаящій русскій п'є без рук, тримаючи склянку зубами.
Ублюдок.
Хотів **********, шапкою закидати Україну!!??
Наслухався орк московської пропаганди, та і здох….
Можливо він був футболістом?
Грав в футбол.
Справжній, а не гєйскій ногомяч!
Дві кінцівки втратив чи три...? Я щось не розгледів...!
мнясо їсти свині знов будуть.
