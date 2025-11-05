РУС
Новости Бюджет 2026
В Раду поступил проект госбюджета-2026, подготовленный ко второму чтению, - Стефанчук

стефанчук

В Верховную Раду поступил представленный Кабинетом Министров проект госбюджета на 2026 год, подготовленный ко второму чтению, парламент рассмотрит его в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основная цель – "своевременное принятие главного финансового документа государства для обеспечения экономической стабильности, предсказуемости для бизнеса и надежного финансирования Сил безопасности и обороны Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы бюджета стабильны, рисков для оборонных расходов нет, – председатель бюджетного комитета Пидласа

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство подготовило проект госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде.

По ее словам, после внесения изменений в проект общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд грн, в частности за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%. Но также растут расходы – на 33,6 млрд грн, в частности, из этих средств 18,9 млрд грн пополнят резервный фонд, 6,6 млрд грн пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ, преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

Читайте также: Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"

Автор: 

ВР (29461) госбюджет (1198) Свириденко Юлия (271) Стефанчук Руслан (684)
Може в інвалідів війни пенсія стане 3000 доларів замість 300+?
05.11.2025 22:20 Ответить
Можна "прописати" хоч 30,000 долярів, але де їх взяти? Та і краще ці гроші витратити на створення хімічної та ядерної зброї. А потім вже, поступово, підвищувати пенсії інвалідам війни.
05.11.2025 22:23 Ответить
Хімічну та ядерну програму, створену По заморозив Зе.
05.11.2025 22:34 Ответить
У Порошенка, на жаль, ніколи не було програм хімічної, а там більше ядерної зброї.
05.11.2025 22:39 Ответить
Хряк з виводком - отримали меню.
Оплачують їхні забаганки: усі громадяни України, особливо платники податків а також гранти від платників податків багатьох країн Європи.
''Смачного'' - не обляпайтесь.
05.11.2025 22:48 Ответить
Яка неприємна морда!
05.11.2025 23:05 Ответить
 
 