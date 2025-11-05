В Раду поступил проект госбюджета-2026, подготовленный ко второму чтению, - Стефанчук

В Верховную Раду поступил представленный Кабинетом Министров проект госбюджета на 2026 год, подготовленный ко второму чтению, парламент рассмотрит его в ближайшее время.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, основная цель – "своевременное принятие главного финансового документа государства для обеспечения экономической стабильности, предсказуемости для бизнеса и надежного финансирования Сил безопасности и обороны Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы бюджета стабильны, рисков для оборонных расходов нет, – председатель бюджетного комитета Пидласа

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство подготовило проект госбюджета-2026 ко второму чтению в Верховной Раде.

По ее словам, после внесения изменений в проект общий объем доходов вырастет на 27,8 млрд грн, в частности за счет повышения ставки налога на прибыль для банков с 25% до 50%. Но также растут расходы – на 33,6 млрд грн, в частности, из этих средств 18,9 млрд грн пополнят резервный фонд, 6,6 млрд грн пойдет на поэтапное повышение зарплат учителям школ, преподавателям высших учебных заведений и профессиональных колледжей на 50% в течение года.

Читайте также: Правительство утвердило программу выплат 6500 грн в рамках пакета "Зимняя поддержка"