До Ради надійшов проєкт держбюджету-2026, підготовлений до другого читання, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшов поданий Кабінетом Міністрів проєкт держбюджету на 2026 рік, підготовлений до другого читання, парламент розгляне його найближчим часом.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основна мета – "своєчасне ухвалення головного фінансового документа держави задля забезпечення економічної стабільності, передбачуваності для бізнесу та надійного фінансування Сил безпеки і оборони України".

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді.

За її словами, після внесення змін до проєкту загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Але також зростають видатки – на 33,6 млрд грн, зокрема, з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд, 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

Може в інвалідів війни пенсія стане 3000 доларів замість 300+?
05.11.2025 22:20 Відповісти
Можна "прописати" хоч 30,000 долярів, але де їх взяти? Та і краще ці гроші витратити на створення хімічної та ядерної зброї. А потім вже, поступово, підвищувати пенсії інвалідам війни.
05.11.2025 22:23 Відповісти
Хімічну та ядерну програму, створену По заморозив Зе.
05.11.2025 22:34 Відповісти
У Порошенка, на жаль, ніколи не було програм хімічної, а там більше ядерної зброї.
05.11.2025 22:39 Відповісти
Хряк з виводком - отримали меню.
Оплачують їхні забаганки: усі громадяни України, особливо платники податків а також гранти від платників податків багатьох країн Європи.
''Смачного'' - не обляпайтесь.
05.11.2025 22:48 Відповісти
Яка неприємна морда!
05.11.2025 23:05 Відповісти
Що зробиш - хряк .
06.11.2025 07:43 Відповісти
Кінчена мразота
06.11.2025 14:20 Відповісти
Як із таким рилом та бандитським поглядом бути представником вибору українців?

Як в анекдоті: який сортир - така й країна
06.11.2025 12:21 Відповісти
 
 