До Ради надійшов проєкт держбюджету-2026, підготовлений до другого читання, - Стефанчук

До Верховної Ради надійшов поданий Кабінетом Міністрів проєкт держбюджету на 2026 рік, підготовлений до другого читання, парламент розгляне його найближчим часом.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основна мета – "своєчасне ухвалення головного фінансового документа держави задля забезпечення економічної стабільності, передбачуваності для бізнесу та надійного фінансування Сил безпеки і оборони України".

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді.

За її словами, після внесення змін до проєкту загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%. Але також зростають видатки – на 33,6 млрд грн, зокрема, з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд, 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат вчителям шкіл, викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

