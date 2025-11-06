Сбито и подавлено 108 вражеских БПЛА из 135, - Воздушные силы

В ночь на 6 ноября российские войска выпустили 135 ударных дронов типа Shahed, Гербера и другого типа. Атака осуществлялась из направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово в РФ. Около 90 из них были "шахеды".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00, ПВО сбила и подавила 108 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано 27 попаданий в 13 локациях. Информация о последствиях и возможных жертвах уточняется.

Ночная атака РФ

Вечером 5 октября российские захватчики атаковали беспилотниками Богодухов Харьковской области. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе 10-летняя девочка.

Зафиксировано попадание в складское здание, где хранились зерновые культуры. В результате возник пожар. Повреждены также двухэтажный жилой дом и гараж.

Также под ударом вражеских беспилотников оказалось Каменское в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали 8 человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки.

Повреждены автомобили. Разрушены инфраструктура и транспортное предприятие.