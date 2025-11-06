Збито та подавлено 108 ворожих БПЛА з 135, - Повітряні сили

У ніч на 6 листопада російські війська випустили 135 ударних дронів типу Shahed, Гербера та іншого типу. Атака здійснювалася з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталово у РФ. Близько 90 із них були "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи, сили радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 09:00, ППО збила та подавила 108 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано 27 влучань у 13 локаціях. Інформація щодо наслідків та можливих жертв уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна тепер має більше Patriot, дякую Німеччині, - Зеленський. ВIДЕО

Нічна атака РФ

Ввечері 5 жовтня російські загарбники атакували безпілотниками по Богодухову Харківської області. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, зокрема і 10-річна дівчинка.

Зафіксовано влучання у складську будівлю, де зберігалися зернові культури. Внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджено також двоповерховий житловий будинок і гараж.

Також під ударом ворожих безпілотників опинилося Кам'янське на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали 8 людей. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки.

Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.