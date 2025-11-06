Более 2,5 тыс. горняков под землей: Удары РФ обесточили 8 шахт в Днепропетровской области

Российские захватчики нанесли удар по Днепропетровской области и обесточили шахты.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Сколько шахт обесточены?

Известно о восьми угольных шахтах, которые в результате удара РФ были обесточены.

Под землей находились 2 595 горняков. Сейчас продолжается их подъем на поверхность.

"Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавили в Минэнерго.

Что предшествовало?

5 ноября российские оккупанты атаковали КАБами угольные предприятия в Донецкой области.

