РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8612 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Днепропетровщины
821 0

Более 2,5 тыс. горняков под землей: Удары РФ обесточили 8 шахт в Днепропетровской области

Россия ударами обесточила 8 шахт в Днепропетровской области

Российские захватчики нанесли удар по Днепропетровской области и обесточили шахты.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Сколько шахт обесточены?

Известно о восьми угольных шахтах, которые в результате удара РФ были обесточены.

Под землей находились 2 595 горняков. Сейчас продолжается их подъем на поверхность.

"Спасатели и персонал шахт оперативно организовали вывод людей на поверхность. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавили в Минэнерго.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

5 ноября российские оккупанты атаковали КАБами угольные предприятия в Донецкой области.

Читайте: Антикризисные энергетические штабы создадут в девяти прифронтовых областях, - Минэнерго

Автор: 

обстрел (30350) шахта (965) Минэнерго (426) Днепропетровская область (4653)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 