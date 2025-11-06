Понад 2,5 тис. гірників під землею: Удари РФ знеструмили 8 шахт на Дніпропетровщині

Російські загарбники вдарили по Дніпропетровській області та знеструмили шахти.

Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

Скільки шахт знеструмлено?

Відомо про вісім вугільних шахт, які внаслідок удару РФ було знеструмлено.

Під землею перебували 2 595 гірників. Наразі триває їхній підйом на поверхню.

"Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", - додали у Міненерго.

Що передувало?

5 листопада російські окупанти атакували КАБами вугільні підприємства на Донеччині.

