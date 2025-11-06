Враг атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены 2 человека, среди них – ребенок

Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской громаде Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Предварительно, ранены два человека, среди них – несовершеннолетний ребенок. Сейчас пострадавшие транспортируются в больницу.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска осуществили 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 15 территориальных громадах Сумской области. Тогда погиб мужчина, были ранены еще три человека

Читайте: 5 человек ранены в результате вражеских атак по Запорожью, повреждены объекты инфраструктуры. ФОТОрепортаж