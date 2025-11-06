163 1
Враг атаковал гражданский автомобиль на Сумщине: ранены 2 человека, среди них – ребенок
Враг атаковал гражданский автомобиль в Середино-Будской громаде Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Предварительно, ранены два человека, среди них – несовершеннолетний ребенок. Сейчас пострадавшие транспортируются в больницу.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска осуществили 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 15 территориальных громадах Сумской области. Тогда погиб мужчина, были ранены еще три человека
****** ж, їх сам залякує знищити, в країнах ЄС або НАТО, отою сарматою чи валєжніком?? Ох і смердюча, ота срань на московії…