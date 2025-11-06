Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині: поранено дитину, постраждалий чоловік помер у лікарні

Ворог атакував цивільний автомобіль у Середино-Будській громаді на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Попередньо, поранені двоє людей, серед них – неповнолітня дитина. Наразі постраждалих транспортують до лікарні.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах Сумщини. Тоді загинув чоловік, було поранено ще трьох людей

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що в лікарні помер поранений чоловік, який постраждав внаслідок ворожого удару по цивільному автомобілю у Середино-Будській громаді.

"49-річний чоловік був у тяжкому стані після атаки російського БпЛА. Медики робили все можливе, але урятувати його життя, на жаль, не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомив голова ОВА.