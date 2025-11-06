На Сумщині - 90 обстрілів за добу: загинув чоловік, поранено ще трьох людей
Протягом доби, з ранку 5 листопада до ранку 6 листопада 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Обстріли та руйнування
Під ударами ворога були населені пункти Сумської, Степанівської, Миропільської, Юнаківської, Хотінської, Білопільської, Краснопільської, Есманьської, Шалигинської, Дружбівської, Середино-Будської, Свеської, Зноб-Новгородської, Великописарівської та Новослобідської громад.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- більше 20 ударів КАБ;
- більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено трактор;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль і одне приватне домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Степанівській громаді пошкоджено нежитлову споруду;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
- в Есманьській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 7 людей.
Поранені та загиблі серед цивільних
У Середино-Будській громаді через удар FPV дроном вибуху загинув 34-річний чоловік, госпіталізовано з пораненнями 69-річну жінку, 80-річного чоловіка. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання FPV дрону в трактор поранення отримав 26-річний чоловік.
