В Сумской области - 90 обстрелов за сутки: погиб мужчина, ранены еще три человека
В течение суток, с утра 5 ноября до утра 6 ноября 2025 года, российские войска осуществили 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 15 территориальных громадах Сумщины. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.
Обстрелы и разрушения
Под ударами врага оказались населенные пункты Сумской, Степановской, Миропольской, Юнаковской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Есманьской, Шалигинской, Дружбовской, Середино-Будской, Свеской, Зноб-Новгородской, Великописаревской и Новослободской громад.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА:
- более 20 ударов КАБ;
- более 10 сбрасываний ВОГ с БПЛА.
Также враг нанес удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден трактор;
- в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль и одно частное домовладение;
- в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Степановской громаде повреждено нежилое здание;
- в Великописаревской громаде повреждено помещение учебного заведения;
- в Есманьской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 7 человек.
Раненые и погибшие среди гражданских
В Середино-Будской громаде в результате удара FPV-дрона погиб 34-летний мужчина, госпитализированы с ранениями 69-летняя женщина и 80-летний мужчина. ВЗноб-Новгородской громаде в результате попадания FPV-дрона в трактор ранения получил 26-летний мужчина.
