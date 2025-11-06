В Сумской области - 90 обстрелов за сутки: погиб мужчина, ранены еще три человека

В течение суток, с утра 5 ноября до утра 6 ноября 2025 года, российские войска осуществили 90 обстрелов по 38 населенным пунктам в 15 территориальных громадах Сумщины. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Читайте: Оккупанты обстреляли Херсонскую область: ранены два человека, повреждены жилые дома и инфраструктура

Обстрелы и разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты Сумской, Степановской, Миропольской, Юнаковской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Есманьской, Шалигинской, Дружбовской, Середино-Будской, Свеской, Зноб-Новгородской, Великописаревской и Новослободской громад.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывал ВОГ с БПЛА:

более 20 ударов КАБ;

более 10 сбрасываний ВОГ с БПЛА.

Также враг нанес удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Зноб-Новгородской громаде поврежден трактор;

в Середино-Будской громаде поврежден автомобиль и одно частное домовладение;

в Краснопольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Степановской громаде повреждено нежилое здание;

в Великописаревской громаде повреждено помещение учебного заведения;

в Есманьской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 7 человек.

Раненые и погибшие среди гражданских

В Середино-Будской громаде в результате удара FPV-дрона погиб 34-летний мужчина, госпитализированы с ранениями 69-летняя женщина и 80-летний мужчина. ВЗноб-Новгородской громаде в результате попадания FPV-дрона в трактор ранения получил 26-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 147 740 человек (+1 170 за сутки), 11 329 танков, 34 288 артсистем, 23 541 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА