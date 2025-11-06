661 11
ЕС призвал Россию остановить ядерные угрозы после заявлений Путина, - Sky News
Европейский Союз призвал Россию прекратить ядерные угрозы после того, как Владимир Путин допустил возможность возобновления испытаний ядерного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"ЕС призывает Россию воздержаться от ядерных угроз и всех участников - избегать действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений", - цитирует издание неназванного спикера ЕС.
Что предшествовало?
- 5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
- В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.
