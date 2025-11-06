ЕС призвал Россию остановить ядерные угрозы после заявлений Путина, - Sky News

Европейский Союз призвал Россию прекратить ядерные угрозы после того, как Владимир Путин допустил возможность возобновления испытаний ядерного оружия.

"ЕС призывает Россию воздержаться от ядерных угроз и всех участников - избегать действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений", - цитирует издание неназванного спикера ЕС.

Что предшествовало?

5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).

В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.

