ЕС призвал Россию остановить ядерные угрозы после заявлений Путина, - Sky News

Европейский Союз призвал Россию прекратить ядерные угрозы после того, как Владимир Путин допустил возможность возобновления испытаний ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"ЕС призывает Россию воздержаться от ядерных угроз и всех участников - избегать действий, которые могут спровоцировать новую гонку вооружений", - цитирует издание неназванного спикера ЕС.

Что предшествовало?

  • 5 ноября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому диктатору Владимиру Путину немедленно начать полномасштабные ядерные испытания на полигоне Новая земля (архипелаг в Северном Ледовитом океане).
  • В свою очередь Путин поручил российскому правительству и спецслужбам подготовить "предложения о целесообразности" подготовки к ядерным испытаниям.

+2
це було потужно
06.11.2025 17:21 Ответить
+1
Якби Трамп був президентом ніяких погроз би не було!!! ... О!
06.11.2025 17:27 Ответить
+1
В такому разі треба сказати про наслідки для путина.

Хоча б руки йому не подавати. Бо я ж розумію, що відмовитися від умовної однієї кави на день для європейця -- трагедія...
06.11.2025 17:27 Ответить
це було потужно
06.11.2025 17:21 Ответить
погрози стоп ! - раз , два !
06.11.2025 17:23 Ответить
Якби Трамп був президентом ніяких погроз би не було!!! ... О!
06.11.2025 17:27 Ответить
В такому разі треба сказати про наслідки для путина.

Хоча б руки йому не подавати. Бо я ж розумію, що відмовитися від умовної однієї кави на день для європейця -- трагедія...
06.11.2025 17:27 Ответить
ЄС закликає Росію утриматися від ядерних погроз і всіх учасників - уникати дій, які можуть спровокувати нову гонку озброєнь", - цитує видання неназваного спікера ЄС. Джерело: https://censor.net/ua/n3583662
Правильно й роблять. Краще поганий мир, ніж хороша війна.
06.11.2025 17:30 Ответить
Найкращий "заклик" - це військово-морські маневри сил країн НАТО, біля територіальних вод Росії...
06.11.2025 17:31 Ответить
О, Яр вумнічає!... Давно не бачив.
Чому так нечасто став з'являтися, енциклопедист пирлівський?
06.11.2025 17:37 Ответить
саме цього хоче ху*ло, щоб його просили, щоб до нього зверталися
06.11.2025 17:34 Ответить
Закликуші...
Скільки ще раз і в якому вигляді ху#ло повинно продемонструвати європейцям свою зневагу до їх прохань та вмовлянь?
06.11.2025 17:53 Ответить
Дефіцит суддів? У деяких судах працює лише 22% від необхідної кількості

https://censor.net/ua/news/3577527/maryna-barsuk-u-deyakyh-sudah-pratsyuye-lyshe-22-vid-neobhidnoyi-kilkosti-suddiv
06.11.2025 17:58 Ответить
***** перейнявся проблемою і від сорому пішов у будинок розпусти.
06.11.2025 18:06 Ответить
 
 