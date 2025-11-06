ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози після заяв Путіна, - Sky News

Європейський Союз закликав Росію припинити ядерні погрози після того, як Володимир Путін допустив можливість відновлення випробувань ядерної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"ЄС закликає Росію утриматися від ядерних погроз і всіх учасників - уникати дій, які можуть спровокувати нову гонку озброєнь", - цитує видання неназваного спікера ЄС.

Що передувало?

  • 5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).
  • Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.

це було потужно
06.11.2025 17:21 Відповісти
Якби Трамп був президентом ніяких погроз би не було!!! ... О!
06.11.2025 17:27 Відповісти
В такому разі треба сказати про наслідки для путина.

Хоча б руки йому не подавати. Бо я ж розумію, що відмовитися від умовної однієї кави на день для європейця -- трагедія...
06.11.2025 17:27 Відповісти
Правильно й роблять. Краще поганий мир, ніж хороша війна.
06.11.2025 17:30 Відповісти
Найкращий "заклик" - це військово-морські маневри сил країн НАТО, біля територіальних вод Росії...
06.11.2025 17:31 Відповісти
О, Яр вумнічає!... Давно не бачив.
Чому так нечасто став з'являтися, енциклопедист пирлівський?
06.11.2025 17:37 Відповісти
У тебе з"явилися проблеми, "нулівко", пов"язані зі мною? Викладай... Чітко і конкретно...
06.11.2025 18:38 Відповісти
З тобою проблеми, стукачем ср"ним? Ти дуже вже, як завжди, про себе високої думки.
06.11.2025 19:06 Відповісти
Ясно... Проблеми, не зі мною, а з твоїм сприйняттям мене... Тоді це вже проблеми психології... Твоєї... Я тут "ні при чому"... Лікуйся...
06.11.2025 19:11 Відповісти
Серйозно, із моїм "сприйняттям тебе"? Манія величі якась.
А хто постійно стукає адмінам: "Міня абідєлі, ай-я-я-яй, дядєнька адмін, мєня апять абідєлі"?
Я спеціально полистав оце - https://censor.net/ua/forum/2008573/rada_forumchan_pytannya_pobajannya_pretenziyi_moderatoru

Так там сплошне "Яр Яр Яр стук стук стук, стук стук стук Яр Яр Яр". Абіженка...
06.11.2025 20:10 Відповісти
Ти розумієш, що своїми провокативними дописами ти позиціонуєш себе "гімноплюєм"? Ти не мене ображаєш - а СЕБЕ...
06.11.2025 20:38 Відповісти
Шо шо, провокативними? Мабуть це я десятки разів стукав адмінам і плакався? Ну ти й чорт.
06.11.2025 21:30 Відповісти
Мені особливо ОЦЕ сподобалось - "Зверніть увагу на допис ... Я до цієї особи не звертався, але він впхнув свої "п"ятиь копійок". І не по темі обговорення, а лише для образи моєї особи... (До речі, останній мій допис, адресований йому, я зробив 3 вересня 2025 року, о 4-тій ночі. Написав йому, коли він, в черговий раз, написав мені "прощай!", що саме він за мною "бігає" по форуму, і "без мила, в сраку лізе...". І саме він почне знову мене "діставать"... Так і вийшло - з того часу вже було декілька образливих дописів... (У мене, просто, над компом, стікер приклеєний, заради цікавості - наскільки у дописувача "терпцю вистачить", не "влізти мені в сраку", в черговий раз...).
Николай Водяной #461390"
06.11.2025 21:43 Відповісти
Ось іще класне: "Та я розумію... Однак, з цим дописувачем я "діалогів не "починаю"... Я спілкуюсь з іншими форумчанами, і стараюся притримуваться заданої теми обговорення. А от мій"непрошений опонент" влізає в мою переписку ними, і постійно присікується, бездоказово звинувачуючи мене в брехні та фальсифікаціях... Перевірте його писанину - по темі обговорення його дописи - незначна частка. Решта - провокації "срачу". В основному - стосовно моєї особи...
Вибачте за такий довгий допис..."
Абіжають мєня, усє абіжають....
06.11.2025 21:54 Відповісти
саме цього хоче ху*ло, щоб його просили, щоб до нього зверталися
06.11.2025 17:34 Відповісти
Закликуші...
Скільки ще раз і в якому вигляді ху#ло повинно продемонструвати європейцям свою зневагу до їх прохань та вмовлянь?
06.11.2025 17:53 Відповісти
***** перейнявся проблемою і від сорому пішов у будинок розпусти.
06.11.2025 18:06 Відповісти
пальчиком ему еще погрозите,придурки..кабздец
06.11.2025 18:54 Відповісти
Хай ці, схвильовані, занемокоєні, стурбовані та засмучені євро-сцикуни, ще СТАНУТЬ НА КОЛІНА І ВІДСМОКЧУТЬ у фуйла і його свити...!!!

До чого їх і ********** пропідороська резедентура та агентура, котра 50 років заїздила у гниленьку європу, для асиміляції, як німці-французи поволжя, урала, сибіру та голандці заполярья та північного приморья для "обєднання сімей", де кремлівські ласточки відсосали в усіх європейців та жинили на собі...!!!

Тому ці євро-сцикливі імпотенти-димагоги у глибокій прострації і розгубленості, що робити...!!!
06.11.2025 19:35 Відповісти
 
 