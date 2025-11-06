ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози після заяв Путіна, - Sky News

Європейський Союз закликав Росію припинити ядерні погрози після того, як Володимир Путін допустив можливість відновлення випробувань ядерної зброї.

"ЄС закликає Росію утриматися від ядерних погроз і всіх учасників - уникати дій, які можуть спровокувати нову гонку озброєнь", - цитує видання неназваного спікера ЄС.

Що передувало?

5 листопада глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов запропонував російському диктатору Володимиру Путіну негайно розпочати повномасштабні ядерні випробування на полігоні Нова земля (архіпелаг у Північному Льодовитому океані).

Своєю чергою Путін доручив російському уряду та спецслужбам підготувати "пропозиції щодо доцільності" підготовки до ядерних випробувань.

